Die Gesundheitswoche ist eine echte „Herzensangelegenheit“

Die Gesundheitswoche ist zurück in Krumbach. Das ist bei der Veranstaltungsreihe geboten.

Von Andreas Langer

Von Freitag, 5. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 14. Oktober, erfährt die Krumbacher Gesundheitswoche eine Neuauflage. Nachdem sich die Veranstaltungsreihe in den vergangenen beiden Jahren auf Aktionen in und um das Krumbad beschränkte, findet die Themenwoche heuer wieder in größerem Stil und auch wieder in der Kernstadt statt.

Aktiv sind Gesundheitsanbieter, Firmen, Institutionen und Dienstleister aus Krumbach und der Region. In zahlreichen Veranstaltungen geht es um die vielfältigen Aspekte eines „gesunden, ganzheitlichen und ausgewogenen Lebens“, wie sich Bürgermeister Hubert Fischer im Grußwort der offiziellen Broschüre ausdrückt.

Interessierte können während der Themenwoche diverse Fachvorträge besuchen und bei Schnupperstunden selbst aktiv werden. Ein beträchtlicher Teil der Angebote ist kostenlos. Darüber hinaus wird das Motto auch kulinarisch aufgegriffen.

Viele Fachvorträge in der Gesundheitswoche

Dass das Thema Gesundheit der Stadt Krumbach eine „Herzensangelegenheit“ ist, soll auch das begehbare Herzmodell belegen, das im Foyer des Rathauses ausgestellt wird. Dort finden zudem Fachvorträge zum Thema statt sowie am Samstag, 6. Oktober, um 11.30 Uhr die offizielle Auftaktveranstaltung zur Gesundheitswoche. Noch vor dem offiziellen Startschuss läuten am Freitag, 5. Oktober, die Vhs Krumbach mit einem Rollatortraining und die Leitbildgruppe Natur und Umwelt mit einer Nachtwanderung die Themenwoche ein.

Am Sonntag, 7. Oktober, findet der Krumbacher Stadtlauf statt, am Dienstag, 9. Oktober, veranstaltet die Vhs in Zusammenarbeit mit heimischen Fachleuten einen Gesundheitstag im Haus „Gesundheit im Zentrum“ in der Schlachthausstraße. Von 10 bis 16 Uhr werden dort unter anderem Hörtests, Blutdruck- und Blutzuckermessungen angeboten und Interessierte ab circa 65 Jahren können an einem Fitnesstest teilnehmen. Darüber hinaus stellt Augenoptiker und Stadtrat Klemens Ganz, einer der maßgebenden Initiatoren und Wegbereiter des Projekts Gesundheitswoche, Lesehilfen bei Netzhaut- und Macula-Erkrankungen vor und bietet Sehberatungen an.

Auch das Gesundheitsamt und das Krumbad sind aktiv

Vielfältig aktiv während der Gesundheitswoche sind unter anderem auch das Gesundheitsamt Günzburg, das Heilbad Krumbad und die Kreisklinik Krumbach. Letztere bietet insgesamt knapp 20 Veranstaltungen an, die in der offiziellen Broschüre zur Gesundheitswoche fälschlicherweise aber nur zum Teil abgedruckt sind.

