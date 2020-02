20.02.2020

Die Hexe von Thannhausen

Gertrud Zimmermann-Wejda und ihr Hexenkostüm. Was hinter den Karraberg-Hexen steckt

Von Elisabeth Schmid

Fasching – er ist für viele über Generationen hinweg ein schlichtweg faszinierendes Lebensgefühl. Für Momente in eine andere Rolle schlüpfen, das Spiel mit der eigenen Identität, all das ist immer wieder reizvoll. Und für so manchen sind die persönlichen Faschingserinnerungen auch mit einem ganz besonderen Kostüm, mit einer außergewöhnlichen Verkleidung, verbunden. „Mein Lieblingsfaschingskostüm“: So haben wir unsere neue Serie genannt, in der bekannte Menschen aus der Region – insbesondere natürlich große Faschingsfreunde – über ihre besondere Verkleidung berichten.

Sie sind wild und bunt angezogen. Die Gesichter sind von einer Maske verhüllt. Lange Röcke, eine enge Kopfhaube und ein Besen mit dem die Hexen drohend über den Hexenplatz tanzen, machen das Hexenkostüm aus. Eine von ihnen ist Gertrud Zimmermann-Wejda. Sie ist Hexe mit Leidenschaft. Vor 20 Jahren hat sie den alten Brauch der Karraberg-Hexen wieder zum Leben erweckt. Der Hexentanz soll den Winter vertreiben und die Sonne herbeiführen. Die Hexen sind aber keine Bösen, sondern eher liebe Hexen. Sie necken und erschrecken die Zuschauer. Die Geschichte beruht auf eine Sage aus dem Mittelalter. Da sollte sich in den Schluchten des Karraberges (südlich von Thannhausen) eine merkwürdige Frau herumgetrieben haben. Dort lebte sie in einer kleinen Hütte. Sie sammelte Kräuter und braute allerlei zusammen. Da sie gebückt ging und sich merkwürdig verhielt, wurde sie als Hexe verschrien. Das konnte in der damaligen Zeit sehr gefährlich werden. „Das ist nur eine Sage, aber mich hat die Geschichte fasziniert“, erzählt Zimmermann -Wejda und lächelt versonnen vor sich hin. Das Hexenkostüm ist mein Lieblingskostüm.

Die Sagengeschichte fällt zu Beginn der Fasenacht und läutet diese mit der Aufstellung des Hexenbaumes ein. Gertrud Zimmermann Wejda ist 1951 in Thannhausen geboren. Dort lebt sie noch heute mit ihrem Mann. Als Kind war der Fasching nicht so wichtig für sie. „Meine Eltern hatten dafür wenig Sinn und auch kein Geld, um Kostüme zu kaufen. Meine Mutter nähte aus Stoffresten ein Kostüm. Meistens Clown oder auch Prinzessin. In der Mindelhalle gab es einen Kinderball. Für mich war es nicht so wichtig oder etwas worauf ich mich freute“, erinnert sich Zimmermann-Wejda. Als sie dann auf die Karraberg-Hexen stieß, war ihr Interesse geweckt. Als Musiklehrerin interessiert sie sich für Volksmusik und Tanz und altes Brauchtum. Als Hexe ist sie ganz in ihrem Element. „Es gibt definitiv nur mein Hexenkostüm, das ist seit 20 Jahren mein Lieblingskostüm.“ Schwärmt die Musiklehrerin.

„Zum Jubiläum ist schon einiges geplant, es wird hoch hergehen, darauf freue ich mich schon sehr, erzählt sie. Der Hexenbaum steht in Thannhausen vor dem Kulturplatz. Nach dem Aufstellen des Hexenbaumes ruft dann die ganze Schwabengilde – über 30 Mitglieder, auch einige Männer befinden sich unter den Masken – „Karraberg, Karraberg, hex, hex hex!“

Themen folgen