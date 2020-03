vor 17 Min.

Die Kinderbetreuung liegt ihm am Herzen

Ralf Wetzel tritt in Ziemetshausen bei der Bürgermeisterwahl an

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Kreis zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten stellen wir in einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vor. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. Ralf Wetzel kandidiert in Ziemetshausen für das Amt des Bürgermeisters. Er möchte die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Anton Birle, der nicht mehr kandidiert, antreten.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Ich trete mit dem Motto „Zusammen. Zukunft. Ziemetshausen.“ an. Ich möchte mich aktiv in die Entwicklung der Marktgemeinde und für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einbringen. Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, die gut funktionierende und aufeinander abgestimmte Gemeinschaft in Ziemetshausen weiterhin zu fördern und zu schützen. Ich möchte ein Bürgermeister für alle Ziemetshauser sein und ein Bindeglied zwischen dem einzelnen Bürger und dem Staat. Ziel aller Bemühungen ist es, dass Ziemetshausen ein lebens- und liebenswerter Markt bleibt, der in jeder Phase des Lebens alles Erforderliche bietet, sodass Heimat ein Leben lang Heimat bleiben kann.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Die Erweiterung sowie den Neubau der Kindertagesstätte. Für mich als jungen Familienvater ist es eine schöne Aufgabe, in Kinder und damit die Zukunft zu investieren. Ein Ausbau des Betreuungsangebots zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind mir als dreifachem Vater eine Herzensangelegenheit; hier werden wir nicht nur in die Bausubstanz investieren, sondern gleichermaßen in die qualifizierte Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Wenn man sich für eine objektiv gute Sache mit allen Kräften engagiert und der Erfolg am Ende ausbleibt.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

In der Natur oder in einem historischen Bauwerk, beides hat Ziemetshausen in beeindruckendem Umfang.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Wetzel: Erich Honecker. Mich würde interessieren, ob er wirklich das geglaubt hat, was er seinem Volk erzählt hat und wie er im Lichte der Geschichte den Kommunismus als Gesellschaftsform beurteilt.

Themen folgen