vor 42 Min.

Die Kirche in Billenhausen ist renoviert und wieder geöffnet

Plus Mit einer Feier wird die "neue" Kirche in Billenhausen eingeweiht. Für die Gläubigen gibt es ein besonderes Angebot. Was sich in der Kirche alles getan hat.

Von Dieter Jehle

Alfred Bürgel ist seit eineinhalb Jahren Kirchenpfleger in Billenhausen. Jetzt hat er ein erstes großes Projekt hinter sich gebracht: die Renovierung der Pfarrkirche "St. Leonhard". Und das soll groß gefeiert werden.

Am kommenden Sonntag, 19. Juli, um 10 Uhr feiert die Kirchengemeinde ein Pontifikalamt anlässlich der Wiedereröffnung der Pfarrkirche „St. Leonhard“. Die Kirche wurde innen und außen umfangreich saniert. Die Messe wird Weihbischof Florian Wörner zelebrieren. Coronabedingt werden nur rund 50 Gläubige den Gottesdienst mitverfolgen können.

Ein Zuckerl hat Alfred Bürgel für die Gläubigen aber dennoch parat. „Akustisch wird die Messe nach außen übertragen“. Er hofft deshalb auf gutes Wetter. Die Frische der Malerfarbe ist beim Betreten des Gotteshauses noch zu riechen. Alles glänzt. „Zum Schluss war es eine große Gemeinschaftsleistung“, freut sich Bürgel. Viele Helfer hatten sich an der Endreinigung beteiligt. Somit konnte ein vierstelliger Betrag eingespart werden.

Renovierung der Pfarrkirche in Billenhausen kostete weniger als erwartet

Voll des Lobes für die Billenhauser Kirchenverwaltung ist Pfarrer Michael Kinzl. „Die machten alles allein, vom Angebot bis zur Finanzierung“. Alfred Bürgel standen insbesondere Josef Schimana und Leonhard Schmid zur Seite. Erfreulich für die Billenhauser ist, dass die zu erwartenden Gesamtkosten mit rund 620.000 Euro weit unter den veranschlagten 700.000 Euro liegen. 60 Prozent der Gesamtkosten übernimmt die Bischöfliche Finanzkammer und zehn Prozent die Stadt Krumbach. Eine Antwort vom Bezirk und Landkreis steht noch aus.

Pfarrer Michael Kinzl und Kirchenpfleger Alfred Bürgel sind zufrieden mit dem Ergebnis der umfangreich sanierten Pfarrkirche „St. Leonhard“. Bild: Dieter Jehle

„Die Gesamtsanierung ist gelungen, ich finde das Ergebnis prima, die Pfarrkirche hat dadurch extrem gewonnen“, so Kinzl. Im Inneren des Gotteshauses ist quasi nichts geblieben wie es war. „Alle sakralen Gegenstände, wie Altäre und Figuren, wurden gereinigt, poliert und erhielten dadurch einen frischen Glanz“. Kirchenfenster, Bänke und Deckenfresko wurden restauriert, der Grundanstrich der Wände wurde in „altweiß“ gehalten. Von Rissen in der Decke, Ausblähungen und feuchten Stellen an den Wänden ist nichts mehr zu sehen. Dem Holzwurm wurde durch Begasen der Garaus gemacht. Die Kirche erhielt eine geschlossene Unterbankheizung. „Dies schließt ein Verrußen der Wände aus“, sagt Bürgel. Die Lüftung passt sich der Außentemperatur an, dadurch kann die Raumtemperatur im Inneren entsprechend gehalten werden. Eine Alarmanlage wurde ebenfalls installiert.

Viel Detailarbeit bei der Renovierung der Billenhauser Kirche

Umfangreich waren die Arbeiten am Dachstuhl. Sparren wurden, erklärt der Kirchenpfleger, nicht einfach ausgetauscht. „Wo möglich, wurde alles erhalten und teilweise in alten Gebälken morsche Stellen nur ausgetauscht. Eine enorme Detailarbeit“. Das Dach wurde neu eingedeckt, der Kirchenturm wurde teilweise verputzt und das gesamte Gotteshaus erhielt einen neuen Anstrich.

Erstmals findet jetzt wieder eine Messe im Gotteshaus statt. „Am 26. Juli wird dann in einer schönen Kirche Kommunion gefeiert“, freut sich Kinzl. Nach dem Pontifikalamt am Sonntag findet gegen 11 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche ein kleiner Umtrunk mit Essen statt. „Wir haben auch Führungen im Gotteshaus geplant“, so Bürgel. So können dann interessierte Gläubige, die nicht am Gottesdienst teilnehmen konnten, einen Blick in das sehenswerte Gotteshaus werfen.

Weitere Nachrichten aus Krumbach:

Themen folgen