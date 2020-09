06:00 Uhr

Die Krumbacher Apostelkirche wird zum Tagungslokal

Die Apostelkirche in der Burgauer Straße gilt als einzige noch vorhandene Kirche in Deutschland, die nach dem katholisch-apostolischen Ritus geweiht wurde. In ihr tagt am Wochenende das bundesweite Netzwerk Apostolische Geschichte.

Plus Gläubige kommen in Krumbach zusammen. Warum die apostolischen Glaubensgemeinschaften der Kirche in Krumbach so viel Bedeutung beimessen.

Von Hans Bosch

Das Netzwerk Apostolische Geschichte veranstaltet am Wochenende sein Jahrestreffen erstmals in Krumbach, wobei die Apostelkirche in der Burgauer Straße Tagungsort sein wird. Es handelt sich um eine bundesweit aktive überkonfessionelle und unabhängige Interessengemeinschaft für die Geschichte der apostolischen Glaubensgemeinschaften. Allerdings muss die Zahl der Delegierten wegen der derzeit gültigen Abstandsbedingungen auf 35 Personen begrenzt werden. Mehr haben in dem Kirchenraum deshalb nicht Platz.

Die dreitägige Tagung beginnt am Freitag, 18. September, mit der Ankunft im Übernachtungshotel Drexel und einem abendlichen gemütlichen Beisammensein im gleichen Haus. Den ganzen Samstag sind Fachvorträge in der Apostelkirche vorgesehen. Auftakt ist eine kurze Orientierung über das örtliche Krumbacher Kirchenwesen, dem ein Einblick über die Entwicklung der katholisch-apostolischen Gemeinden in Deutschland folgt. Altbürgermeister Johannes Schropp ( Thannhausen), ein fundierter Kenner der früheren apostolischen Gemeinden Krumbach und Seifertshofen, wird deren Geschichte aufzeigen.

Zum Ausklang ist ein Spaziergang durch Krumbach geplant

Am Nachmittag gibt es dann Referate über die derzeitige Situation dieser Glaubensgemeinschaften in Russland, Finnland und dem Baltikum. Diskutiert wird auch über deren Typologie und die Kirchenmusik. Den Ausklang bildet ein Spaziergang durch Krumbach, in dessen Verlauf Hans Voh vom Förderverein Apostelkirche Wissenswertes über die Stadt vermittelt. Der Sonntagvormittag bietet den Gästen die Möglichkeit zum Besuch eines katholischen oder evangelischen Gottesdienstes. Johannes Schropp lädt dann noch einmal zu einer Fahrt in den Thannhauser Stadtteil Burg ein, wo dem Geburtshaus von Johannes Evangelist Georg Lutz der Besuch gilt. Er war katholischer Priester und um das Jahr 1850 einer der Gründer der apostolischen Glaubensgemeinschaft in Schwaben, der ersten in Süddeutschland. Die junge Gemeinde baute bereits ab 1863 die heutige Apostelkirche, die inzwischen als das einzige noch vorhandene apostolisch geweihte Kirchengebäude in ganz Deutschland gilt. Sie wurde 1965 von der katholisch-apostolischen Gemeinde Krumbach in Verbindung mit ihrer Auflösung an die evangelische Kirchengemeinde übergeben.

Diese geschichtliche Bedeutung ist auch der Grund, dass Krumbach als Austragungsort dieser Tagung gewählt wurde.

