Die Kunst von Wolfgang Klein entsteht in Ellzee an einem ganz besonderen Ort

Eine Schar Engel dominiert das Geschehen beim Eintritt in Wolfgang Kleins künstlerische Werkstatt in Ellzee. „Man muss etwas mit Freude und Liebe tun“, sagt er. Das ist sein Lebensziel.

Plus Der bekannte Künstler hat in der Region viele künstlerische Höhepunkte wie etwa einen Kreuzweg in Balzhausen gestaltet. Warum Engel für ihn so wichtig sind.

Gefühle und Stimmungen nehmen Gestalt an. Alles Menschliche hat in der Kunst von Wolfgang Klein seinen Platz. Er hat bekannte Werke im Landkreis wie das Denkmal, das bei Leipheim an den schrecklichen Bauernkrieg im 16. Jahrhundert erinnert, gestaltet. Wie entstehen seine Kunstwerke? Und welche Rolle spielt dabei das ehemalige Schulhaus in Ellzee? Wir waren bei Wolfgang Klein zu Gast.

Seine Figuren lachen, leiden, verzweifeln, hoffen, trauern, lieben. Sie gehen dem Betrachter nahe, und wenn er sich darauf einlässt, dann bieten sie ihm Projektionsfläche für seine eigene Fantasie. Schauplatz dafür ist Kleins künstlerische Werkstatt im Erdgeschoss eines ehemaligen Schulhauses in Ellzee, das er und seine Frau Gertrud zu ihrem Domizil umgebaut haben. Eine Welt für sich, in der der Künstler zum Schöpfer wird. „Kunst ist nicht nur etwas, was gut gestaltet ist“, philosophiert der Bildhauer. Sie müsse gültig sein und harmonisch, müsse sich in den Ort einordnen. „Ästhetik ist nicht das alleinige Kriterium“, resümiert er.

Engel mit einer beschwingten Leichtigkeit

Eine stattliche Anzahl Engel scheint mit beschwingter Anmut und Leichtigkeit über Wolfgang Klein und sein Tun zu wachen. Vielleicht ist es ihre Lebhaftigkeit, die den Betrachter beim Eintritt in die im Erdgeschoss liegende Manufaktur in ihren Bann zieht. Dahinter muss die Strahlkraft der Personen einer Kreuzigungsgruppe für den Moment hintanstehen. Sie ist nicht weniger anrührend als die Glaubensboten – dafür aber auf andere Art. Gerade wer einen geliebten Menschen verloren hat, kann sich durch die Intensität der Trauer und des Leids ein Stück weit in die menschliche Tragödie hinter dem Schicksal von Gottes Sohn hineinspüren.

Der Ellzeer Künstler Wolfgang Klein beschäftigt sich beispielsweise auch mit Brunnen. Bild: Manuela Rapp

Wie es Wolfgang Klein schafft, die verborgenen Saiten der Menschen zum Schwingen zu bringen, liegt rein optisch an seinem ausgereiften Können, das auch Handwerk im wörtlichen Sinne ist, seiner Technik und Ausstattung – doch das allein ist es nicht, würde auch nicht genügen. Es ist die Innerlichkeit, aus der so ein Schöpfungsprozess heraus entstehen muss, um zur Kunst zu werden.

Wie Wolfgang Klein zu sich selbst findet

Der Künstler ist dabei ganz bei sich selbst: „Ich habe ein Grundgerüst vor mir, aber ich lasse zu, dass meine Hand geführt wird“, beschreibt er diese Momente. „Es ist eine Gabe, von der Sie nicht wissen, woher sie kommt, aber Sie spüren, sie hat einen Ursprung.“ Wolfgang Klein empfindet diese Phase seiner Arbeit als eine „innige Verschmelzung zwischen außen und innen, von oben und unten, von links und rechts.“

Die Intensität von Christi Leiden spiegelt dieses Kruzifix wider. Bild: Manuela Rapp

Darin sei ganz viel Kunst versteckt. Die Quelle seiner Inspiration jedenfalls liegt tief in ihm. Er nennt es Spiritualität: „Sie gibt Nahrung für den Körper und Nahrung für die Seele. Kein Leben ohne Spiritualität, denn da würde die Seele verhungern.“ Klein jedoch auf religiöse Kunst festzulegen, würde die Lebensfreude, das Geerdete, das ein anderer Teil seines Charakters ist, außer Acht lassen. Der Künstler beherrscht die gesamte Klaviatur des Lebens.

Vor allem lässt er sich nicht festlegen: „Ich mache von der Baukeramik, über Gefäße, freie Plastik, Reliefs alles.“ Es ist diese Vielfältigkeit, die aus verschiedenen Quellen – christlichem Gedankengut und alltäglichem Leben – resultiert, die Wolfgang Klein immer wieder aufs Neue inspiriert: „Die Liebe, die man reinschafft, kommt hinterher als Ausdruck auch wieder heraus“, sagt er über seine Arbeit. Und dann, mit einem Augenzwinkern, witzelt er: „Nur ein Klo aus Keramik fehlt noch.“

Nur wenige Zentimeter hoch ist diese Gruppe und besticht doch durch ihr Ausdrucksvermögen Bild: Manuela Rapp

Sich auf seinem Namen, den er sich als Künstler seit vielen Jahren erworben hat, auszuruhen, ist nichts für einen, der etwa die Kreuzwege in Rain am Lech, in Marienfried oder in Roggenburg (die „Roggenburger Passion“ im Jahr 2000, zusammen mit Theo Krötzinger) geschaffen hat. Wolfgang Klein arbeitet bei jeder Figur, bei jedem Objekt an der Weiterentwicklung seines individuellen Stils: „Meine Handschrift soll und wird sich verändern“, fordert er von sich selbst. Alles, nur keine Routine, könnte man salopp sagen, um sich dennoch treu zu bleiben.

Was den Bildhauer mit Freude erfüllt

Es geschafft zu haben, seinen eigenen künstlerischen Ausdruck zu einem Markenzeichen zu machen, erfüllt den Bildhauer denn auch mit Freude. Auch das sei ganz wichtig. „Groß experimentiert habe ich nie“, erklärt er. Vielmehr sei sein Stil gewachsen. Müsste er ihn beschreiben, dann so: „Es handelt sich um eine Impression, die durch ‚Verarbeiten’ expressionistisch wird.“ Wer würde bei diesen Begrifflichkeiten nicht auch an Malerei denken.

Vielseitig begabt wie Klein ist, betätigt er sich auch auf diesem Feld: „Ich fasse meine Kreuzwege selber.“ Was er sonst auf diesem Gebiet mache, sei Privatsache. Sein malerisches und grafisches Werk diene nur dem eigenen Vergnügen.

Neben seiner künstlerischen Berufung durfte Wolfgang Klein noch eine zweite ausüben, die in seinem Leben einen gleichberechtigten Rang einnimmt. Jahrzehntelang hat er Grundschüler unterrichtet. „Ist das nicht auch Kunst?“ fragt er nachdenklich. „Es ist Begeisterung und Freude, mit Kindern zu arbeiten.“ Gerade auch über Kunst und Musik sei es ihm dabei gelungen, junge Menschen aufzuschließen, spannt er den Bogen zwischen seinen Berufen. Mittlerweile ist er nach 45 Jahren pensioniert, der Schuldienst bleibt lebhafte Erinnerung.

Dabei muss nun angemerkt werden, dass Wolfgang Klein, 68 plus, was seine Lebensjahre angeht, im Leben immer viel Glück hatte. So auch bei der Verknüpfung seiner beiden Leidenschaften. Nichts anderes als ein „Deal“ sei es seinerzeit gewesen mit dem Regierungsschulrat, der ihm erlaubte – was damals nicht gestattet gewesen sei – zwei Berufe, in seinem Fall die Kunst, auszuüben. Freilich gab es da eine Bedingung: „Ich habe dafür rund 25 Jahre Junglehrer in Kunst betreut.“

Dass er einmal Lehramt für Grund- und Hauptschule und parallel Kunst (bei den Professoren Hilda Sandtner und Leo Schmitt in Augsburg) studieren würde, war dem einzigen Kind von Vertriebenen nicht in die Wiege gelegt. Die Eltern waren arm, mussten hart arbeiten. Zeit blieb da anfangs kaum für den Jungen. Es war die Großmutter, die ihren kleinen Enkel sensibilisierte für die Natur, für sein ländliches Umfeld, für Schöpfung und Glauben, für die Kunst. Im Rückblick betrachtet, bestellte sie das Feld, dessen Ernte Wolfgang Klein nun einfährt.

In unmittelbarer Nähe zur Wallfahrtskirche Allerheiligen in Scheppach saugte der junge Wolfgang die Fresken von Johann Baptist Enderle in dem Gotteshaus quasi auf, wie er plastisch erzählt. „Sie haben mich fasziniert, sowohl die Bilder und als auch ihre Formensprache.“ Und da war auch schon früh das Interesse an seinem Lieblingsmaterial Ton: „Es hat etwas Geheimnisvolles, kommt aus der Erde und bietet eine ungeheure Mannigfaltigkeit, es zu bearbeiten und zu formen.“ Schon früh habe er an seinem künstlerischen Tun gefallen gefunden. Nicht nur das. Er, der als Teenager mit der Dorfjugend töpferte, habe dabei bereits den Wunsch gespürt, mit Kindern zu arbeiten.

Wolfgang Klein dichtet und musiziert auch

In Ellzee hat Wolfgang Klein, der auch dichtet und musiziert, seine Heimat gefunden. Dass sich diese im 110 Jahre alten, ehemaligen Schulhaus befindet, fügt sich wie ein harmonisches Ganzes ins Leben des Kunst- und Menschenfreundes. „Ich suchte eine Möglichkeit, eine Werkstatt einzurichten.“ Sogar unterrichtet hat er dort noch zu Beginn seiner Karriere. Das Gebäude sollte aufgegeben werden und wäre wohl sonst dem Verfall preisgegeben worden. Doch für Klein war es quasi Liebe auf den ersten Blick für das so eng mit seinen Berufungen verbundene Bauwerk. „Jeder Winkel kennt dich“, beschreibt er sein Verhältnis zu dem in 20-jährigem Tun liebevoll hergerichteten Anwesen. Denn alles, bis auf die Dachhaut und das Elektrische, hat Wolfgang Klein mit seinen Händen geschaffen. Nach all dem sei er verwurzelt und verwachsen mit dem Ganzen. Wie für alles, was der Ellzeer in seinem Leben gemacht hat, gilt auch hier: „Man muss etwas mit Freude und Liebe tun.“ Das sei sein Lebensziel.

