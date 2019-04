vor 17 Min.

Die MN-Redaktion zu Gast in Ziemetshausen

Vereins- und Leserstammtisch der Mittelschwäbischen Nachrichten am Donnerstag, 9. Mai im Gasthof Adler.

Ziemetshausen Nach einer längeren Pause ist es wieder so weit: Der nächste Vereins- und Leserstammtisch der Mittelschwäbischen Nachrichten findet in Ziemetshausen statt. Vertreter der MN-Redaktion sind am Donnerstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr im Gasthof Adler zu Gast. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

In den Vereinen leisten viele Menschen Erstaunliches. In Ziemetshausen kann man dies beispielsweise Jahr für Jahr in der Museumssaison erleben, in der die Besonderheiten im Webereimuseum oder auch im Stegmannhaus in den Mittelpunkt rücken. Zweimal fand in Ziemetshausen der Donautal-Radelspaß statt, der Christkindl-Markt gilt als besonderer jährlicher Höhepunkt. In Ziemetshausen hat das Vereinsleben wie in der gesamten Region Mittelschwaben eine erstaunliche Bandbreite entwickelt – vom Sport bis hin zur Musik. Gerne berichten wir in unserer Zeitung über die Vereine und die Menschen, die dahinterstehen.

Doch was sind interessante Geschichten aus dem Vereinsleben, die beim Leser ankommen?

Der MN-Stammtisch in Ziemetshausen findet am Donnerstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Adler statt. Bild: AZ-Grafik

Die MN-Redakteure werden am Donnerstagabend, 9. Mai, ab 19.30 Uhr unter anderem über Erkenntnisse aus der Leserforschung berichten. Wie kommen Geschichten aus dem Vereinsleben in die Zeitung und wie können Vereine und Heimatzeitung noch besser zusammenarbeiten? Auch das sind wichtige Themen beim Vereins- und Leserstammtisch der Mittelschwäbischen Nachrichten. Im Rahmen unserer Veranstaltung möchten wir unter anderem Schriftführern Tipps geben, wie ein Bericht für die Zeitung gestaltet werden kann. Vertreter der MN-Redaktion werden Vereinsvertretern aus Ziemetshausen weiteren Lesern dann gerne Rede und Antwort stehen.

In den letzten Jahren haben die MN-Redakteure eine ganze Reihe von Orten im südlichen Landkreis besucht. Erfahrungsgemäß entwickelt sich die Diskussion dann oft über klassische Themen aus dem Vereinsleben hinaus.

So kann sich das Themenspektrum gerne auch auf andere Bereiche wie beispielsweise die Kommunalpolitik erstrecken. Wir freuen uns auf viele Diskussionsbeiträge am Donnerstag, 9. Mai in Ziemetshausen. (pb)

Themen Folgen