vor 21 Min.

Die Not des unverstandenen Jugendlichen

Warum Hermann Hesse als Jugendlicher revoltierte und wie er mit seinen eigenen Kindern umging

Er sei es nicht wert, dass die Sonne auf ihn scheine, urteilte ein Gymnasialdirektor über den Schüler Hermann Hesse. Den meisten Besuchern, die der Einladung des Vereins „Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten“ zum Vortrag über „Hermann Hesse als Sohn und Vater“ gefolgt waren, dürften die Ausführungen des Hesse-Biografen Dr. Alois Prinz neu und womöglich befremdend gewesen sein. Der weise, alte Mann, der im Tessin diese farbenfrohen und beschaulichen Aquarelle malte und dessen späte Bücher so stark von Religion und Philosophie inspiriert sind, war als Kind ein schwer erziehbarer Trotzkopf.

Der Jugendliche versagte in der Schule, eckte überall an und schließlich diagnostizierten Ärzte beim jungen Hesse „moralischen Schwachsinn“ und wiesen ihn in eine Anstalt ein. Und auch als bereits erfolgreicher Autor und Familienvater hielt Hesse es in seiner bürgerlichen Existenz nicht aus. Er solidarisierte sich mit Aussteigern und fragwürdigen Sinnsuchern oder durchstreifte als Vagabund Italien und Indien. Seine Ehe zerbrach, seine drei Söhne gab Hesse in fremde Obhut. Ein gescheitertes Verhältnis zu den Eltern, insbesondere dem Vater, und zu den eigenen Kindern? Alois Prinz lieferte sorgsam ausgewähltes Material für eine differenzierte Beurteilung von Hermann Hesse als Sohn und als Vater.

Kein Verständnis für Neigungen und Begabung

Verständnis für seine Begabung und seine Neigungen fand Hermann Hesse im Elternhaus offenbar nicht. Den strengen Pietisten war alles Weltliche verwerflich. Der widerborstige Junge passte nicht in ihr Weltbild und auch die Gedichte und Bücher, mit denen der am Leben schon verzweifelnde Hesse gleich zu Beginn seiner literarischen Karriere großen Erfolg hatte, lehnten die Eltern kategorisch ab. Zwar plagten Hermann Hesse zeitlebens Schuldgefühle, dass er die elterlichen Vorstellungen von Tugend und Reinlichkeit nicht erfüllen konnte. Gleichwohl fühlte er sich unangemessen und ungerecht behandelt, die Standpunkte blieben unversöhnlich.

Seine eigenen drei Söhne erzog Hesse ganz anders. Er respektierte kindlichen Eigensinn, wollte die Unbefangenheit seiner Kinder unbedingt bewahren. Er setzte auf Freiheit und Humor als Erziehungsprinzipien und hütete das Vertrauen seiner Kinder zu ihm sorgsam. Später hätten die Söhne den Vater gegen alle Anschuldigungen verteidigt, er habe seine Kinder weggegeben und vernachlässigt, erklärte Alois Prinz. Die Söhne hätten ihn verehrt, auch wenn eine schmerzliche Distanz zum Vater unüberwindbar blieb.

Den „Steppenwolf“ nutzte Alois Prinz für die Endbeurteilung. Die Hauptfigur in Hesses Kultroman der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts nahm er als Leitbild dafür, dass der Mensch dem Menschen fremd bleibe, dass man nicht alles verstehen könne, sich nicht für alles schuldig fühlen und letztendlich jeder Mensch seine individuellen Maßstäbe finden müsse.

Das dichte, diffizile und teils durch sonst unzugängliches biografisches Material ausgezeichnete Referat von Alois Prinz begleitete Johannes Öllinger musikalisch. Der Gitarrist, frisch weg von Proben an der Münchener Staatsoper nach Mittelschwaben angereist, spielte Lieblingsmusik von Hermann Hesse, überwiegend Johann Sebastian Bach. Einen zweiten Schwerpunkt bildeten Songs zum Thema Eltern-Kind-Konflikte. Öllingers beeindruckende Kunst, als Gitarrist und Sänger, öffnete Blicke für das, was Hesse als Ideal von Ruhe und Reinheit in sich trug, und zugleich für die Not von Jugendlichen, die sich unverstanden fühlen. (hli)

