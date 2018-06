05:11 Uhr

Die Pfarrgemeinde Thannhausen feiert

Beim traditionellen Pfarrfest gab es ein breites Programm für alle.

Am Anfang des traditionellen katholischen Pfarrfests in Thannhausen stand auch in diesem Jahr die Festmesse in der Stadtpfarrkirche, welche Stadtpfarrer Stefan Finkl unter das Motto „Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn“ gestellt hatte. Die trostreiche Botschaft liegt laut Stadtpfarrer Finkl darin, dass der einzelne Mensch den Glauben und das Gute in der Welt nicht allein bewirken müsse. Gott selber werde es sein, der die gute Aussaat des Menschen wachsen lasse. So könnten auch die oft schwachen und unzureichenden Bemühungen des Menschen mit Gottes Hilfe gute und reiche Frucht bringen. Nach der Heiligen Messe strömten angesichts des anfangs schönen Sommerwetters zahlreiche Besucher zum Pfarrheim, wo ein abwechslungsreiches Programm auf sie wartete.

Nachdem die Heilige Messe vom Familienmessen-Team unter der Leitung von Gemeindereferentin Martina Pawlitschko-Lidl vorbereitet worden war, hatten sich auch Kinder mit dem Thema befasst, wie der einzelne Mensch mithelfen kann, damit das Reich Gottes wächst. Hervorzuheben an der Festmesse war weiterhin die musikalische Umrahmung durch die Thannhauser Musikvereinigung. Letztere spielte zur Freude aller Besucher auch am Pfarrheim draußen um die Mittagszeit, später eine Jugendband der Musikvereinigung im Pfarrheim, nachdem ein Gewitter kurzzeitigen Regen verursacht hatte. Die gute Laune konnte durch den Regen nicht vertrieben werden, zumal das Pfarrheim ausreichend Platz bot. Weitere Programmpunkte folgten, sodass sowohl für die Jugend als auch für die Erwachsenen keine Langeweile aufkam: Spiele der KJT rund ums Pfarrheim, Auftritt des Kindergartens St. Vinzenz, Kasperletheater, Märchenerzählerin, Kinderchor, musikalische Unterhaltung durch die Mühlbach-Combo zur Abendzeit.

Bereits zum Ende der Festmesse hatte Stadtpfarrer Finkl allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, seinen Dank ausgesprochen.(pm)

