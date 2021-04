Die Realschule Thannhausen wird zur Großbaustelle

Plus Das Schulgebäude wird zum Teil neu gebaut. Die Schüler müssen in einen Interimsbau in der Nähe umziehen.

Umgebaut und grundlegend saniert wird die Christoph-Von-Schmid-Realschule in Thannhausen (wir berichteten). Bevor jedoch die Bauarbeiten beginnen können, muss klar sein, wo die Schüler in der Umbauzeit unterkommen sollen. Dazu gab es einen Bauantrag des Landkreises Günzburg als Sachaufwandsträger der Schule in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses Thannhausen.

Als Interimslösung soll eine Containeranlage mit 17 Klassenzimmern und Nebenräumen auf ein Grundstück der Fleischwerke Zimmermann an der Margarete-Ammon-Straße gebaut werden. Die Anlage wird zweistöckig errichtet. Das Gebäude wird fast 50 Meter lang und gut 15 Meter breit. Als Nebengebäude sind auf der Ostseite (in Richtung Georg-Brenninger-Platz) eine WC-Box und ein Heizungsgebäude vorgesehen.

Wo das Containergebäude entstehen soll

Das Containergebäude wird mit seiner Längsseite recht nahe an die Margarete-Ammon-Straße (früher Maiergasse) gebaut. In seinem Süden sind Außenanlagen für die Schüler vorgesehen mit Holzpodesten und Tischtennisplatten. Im Süden des bestehenden Stadels auf dem Grundstück sollen zwölf Parkplätze für Lehrer auf einem geschotterten Platz entstehen.

Der Umzug der Schüler ist für November dieses Jahres bis Februar 2022 geplant, war in der Bauausschusssitzung zu erfahren. Für rund zweieinhalb Jahre soll das Interimsgebäude bestehen, dann ist ein Rückumzug in das neue Schulgebäude am alten Schulstandort in der Fritz-Kieninger-Straße anvisiert (es ist der zweite Bauabschnitt der alten Schule aus den 1970er Jahren, der neu gebaut werden muss, da er nicht mehr sanierungsfähig ist).

Der Schul-Altbau soll saniert werden

Anschließend ist noch geplant den Schul-Altbau, der stehen bleibt, zu sanieren. Dort sollen Räume für die für Verwaltung und Fachräume Platz finden. Die alten Lehrerparkplätze und das Busterminal für die Realschüler bleiben wie bisher erhalten.

Es wird mit über 300 Schülern gerechnet

Das Containerschulgebäude liegt in nicht allzu weiter Entfernung des ursprünglichen Schulstandorts. Allerdings rechnet man seitens der Stadt Thannhausen damit, die Schülerströme, zum und vom Busterminal lenken zu müssen, gilt es doch, die stark befahrene Edmund-Zimmermann-Straße zu überqueren. Die bestehende Fußgängerampel dort müsse möglicherweise für die vielen Fußgänger abgeschaltet und eine Lotsenregelung angedacht werden. Man rechnet mit über 300 Schülern, die diesen Schulweg nehmen werden. Diese Verkehrsbedenken will Alois Held ans Landratsamt weitergeben. Ansonsten konnten die Ausschussmitglieder lediglich den Antrag des Landratsamtes zur Kenntnis nehmen. Das Einvernehmen dazu fiel einstimmig aus.