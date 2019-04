vor 35 Min.

Die Realschule entdecken

Thannhauser Schule beeindruckt künftige Schüler und Eltern

„Wie schön, dass ihr heut bei uns seid!“ - der Song, vorgetragen von der Chorklasse der fünften und sechsten Klassen brachte Stimmung in die brechend volle Aula und führte den „Neuen“ gleich das besondere musikalische Profil der Christoph-von-Schmid-Schule Thannhausen vor Augen. Neben der Chorklasse besteht die Möglichkeit, die Orchesterklasse zu besuchen. Unter ihrem Leiter Rainer Steber, gab sie eine hübsche Version der „Flintstone“-Titelmelodie zum Besten.

Direktor Marcus Langguth lud in seiner Begrüßung die Noch-Grundschüler ein, die Schule in all ihren Facetten kennenzulernen. Sämtliche Fachbereiche hatten sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um ihr Gebiet möglichst attraktiv zu präsentieren.

„Lego Mindstorms“ist ein freiwilliges Projekt, in dem Schüler Roboter programmieren lernen. Die selbstfahrenden Fantasiegefährte waren der Renner bei den Viertklässlern, ebenso Physik Experimente zum Selbermachen. Außerdem konnten die Besucher mikroskopieren, „Knalleffekte“ im Chemiesaal ansehen, ein Kuchenbuffet des Fachbereichs Haushalt und Ernährung genießen oder in der Sporthalle auf dem „Airtrack“ Überschläge üben oder beim Geschicklichkeitsklettern und Zielwerfen eigene Koordinationsfähigkeiten testen. Auch die Fachbereiche Deutsch und Mathe hatten etwas vorbereitet und in der iPad-Klasse erhielt man Einblick in die Zukunft des Lernens. Caroline Ertel, die Vorsitzende des Elternbeirates, stellte die Arbeit des Gremiums vor. Direktor Langguth stellte die Offene Ganztagesbetreuung vor. (zg)

