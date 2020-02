vor 19 Min.

Die Schaffung von Bauland vorantreiben

Gabriela Schmucker tritt in Ellzee als Bürgermeisterkandidatin an

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Landkreis Günzburg zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten möchten wir im Rahmen einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vorstellen. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. Heute stellen wir Gabriela Schmucker, Bürgermeisterkandidatin in Ellzee, vor. Sie möchte dort die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Karl Schlosser antreten.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Seit 18 Jahren stehe ich als Gemeinderätin – sechs Jahre davon als Zweite Bürgermeisterin – im Dienst meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger. Diese erhalten, wenn sie mich wählen, eine Bürgermeisterin, die ihnen auch in Zukunft mit viel Freude und hoch motiviert an der Seite stehen wird.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Geplante und bereits angefangene Projekte in der gesamten Gemeinde sind unter Berücksichtigung eines soliden Finanzhaushalts fertigzustellen und auszuführen. Wobei die Schaffung von Bauland innerorts und am Ortsrand nicht zu vergessen ist.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Wenn wir uns als Gemeindevertreter mit den negativen Folgen unausgereifter Gesetzesbeschlüsse auseinandersetzen müssen. Ich denke da an die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ohne solides Finanzierungskonzept für zukünftige Straßensanierungen.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Ich habe keinen bestimmten Lieblingsort. Es gibt in jedem Ortsteil liebenswerte Flecken, die bei netten und sachdienlichen Gesprächen mit meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu Lieblingsorten werden können.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Barbara Stamm, die ehemalige bayerische Landtagspräsidentin, Sozialministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Ich schätze ihre Bodenständigkeit, ihren politischen Fleiß und ihre politische Laufbahn ohne Skandale. (zg)

Themen folgen