vor 47 Min.

Die Schützendamen sind stolz auf die neuen Dirndl

Zimmerstutzen-Schützenverein zieht positive Jahresbilanz

Im Rahmen der Generalversammlung im Gasthof Adler in Oberwiesenbach blickte der Zimmerstutzen-Schützenverein Oberegg positiv auf das vergangene Jahr zurück.

Im Bericht der Vorsitzenden Sonja Weigele über die zurückliegenden Aktivitäten hob sie besonders die Beteiligung des Vereins am Aufstellen von Christbaum und Maibaum in Oberegg sowie die Teilnahme an Fronleichnam und am Volkstrauertag mit Fahne hervor. Zudem lobte die Vorsitzende das zahlreiche Erscheinen beim Umzug des Bezirksmusikfestes in Nattenhausen im Juni letzten Jahres, bei dem auch die neuen Dirndl der Frauen präsentiert wurden. Insgesamt gab es in dieser Saison sieben Schießabende. Davon war das Christbaumkugelschießen am 2. Weihnachtsfeiertag im Gasthof Adler wie jedes Jahr der meist besuchte Abend.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Sonja Weigele erneut als Vorsitzende des Vereins von den 30 anwesenden Mitgliedern gewählt. Zudem behält Dominik Schäfer seinen Posten als Zweiter Vorsitzender. Auch Harald Seitz bleibt weiterhin Kassenwart und Sabine Konrad Schriftführerin des Vereins. Zu Beisitzern wurden Robert Rogg (erneut), Petra Birle (erneut) und Gaby Blessing (neu) gewählt. Andreas Vogel und Philipp Dreher wurden als Kassenprüfer bestätigt und auch das Amt des Waffenwarts bleibt bei Robert Rogg.

Der Zimmerstutzen-Schützenverein Oberegg zählt aktuell 103 Mitglieder, davon zwei Ehrenmitglieder und sechs Jungschützen.

Außerdem lud die Vorsitzende sowohl zur diesjährigen Preisverteilung am 14. Februar als auch schon einmal vorab zum gemeinsamen Sommerfest mit der freiwilligen Feuerwehr im Juni ein.

Abschließend bedankte sich Vorsitzende Sonja Weigele bei allen Anwesenden für die erfolgreiche Saison und wünschte den Vereinsmitgliedern eine ruhige Hand und Schützenheil. (zg)

