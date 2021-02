vor 23 Min.

Die Thannhauser Innenstadt wird bald zur großen Baustelle

Plus Wie der Zeitplan für die Neugestaltung der Thannhauser Zentralachse aussieht und wie die Christoph-von-Schmid-Straße attraktiver werden soll

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

„Großzügiger, grüner, luftiger und heller“: Das verspricht sich Planer Ludwig Schegk von der jetzt anstehenden Sanierung der Christoph-von-Schmid Straße in Thannhausen. Welche Belastungen auf die Bürger während der Bauphase zukommen, zeichnet sich mittlerweile ab.

Eine Anliegerversammlung, bei der die anstehenden Maßnahmen und die zeitweiligen Belastungen für die betroffenen Bürger besprochen werden, das wäre im Fall der Sanierung der Christoph-von-Schmid Straße eine Selbstverständlichkeit. Bürgermeister Alois Held bedauert es, dass eine Anliegerversammlung in Zeiten der Pandemie nicht durchführbar ist.

Er hofft, dass der eine oder andere Betroffene Kontakt mit ihm aufnimmt und er hofft dabei auf den einen oder anderen konstruktiven Vorschlag, wie die Belastungen der Anwohner zu reduzieren wären. Auch das zählt normalerweise zu den Vorzügen der Anliegerversammlung.

Mitte April beginnen die Bauarbeiten

Belastungen und Beschränkungen wird es geben, wenn Mitte April die Bauarbeiten beginnen, die Mindelbrücke abgerissen und die Christoph-von-Schmid Straße von der Mühlbachbrücke bis zur zentralen Kreuzung gesperrt wird.

In drei Bauabschnitten soll die Sanierung geschehen. Bis zum August sollen die Bauarbeiten im südlichen Bereich der Straße abgeschlossen sein, vor allem also die Neugestaltung der Flächen vor dem ehemaligen Rathaus und der Kirche. Die nördliche Seite dieses Straßenabschnitts soll von September bis Dezember 2021 saniert werden. Der westliche Abschnitt der Christoph-von-Schmid Straße von der Mühlbachbrücke bis zu Mindelbrücke wird im Frühjahr 2022 erneuert. Die Mindelbrücke wird ab April 2021 in Regie des Staatlichen Bauamts neu gebaut. Angesichts der langen Bauzeit habe es viele Vorüberlegungen gegeben, welche Entlastungen für Bürger und Anlieger möglich seien, erklärt Alois Held. Es werde eine Behelfsbrücke über die Mindel für Fußgänger und Radfahrer geben.

Warum die Straße verengt wird

In den ersten beiden Bauabschnitten ist eine Nord-Südverbindung über die Stadler- und Röschstraße möglich, sodass Grund- und Realschule angefahren werden können. Der Zugang zu den Einzelgeschäften und den Wohnhäusern soll immer gewährleistet sein. Beim Ortstermin erläutert Planer Professor Ludwig Schegk die Vorzüge der Baumaßnahme. Die Verengung der Straße auf eine Breite von 6,50 Meter trage zur Verkehrsberuhigung bei und schaffe mehr Platz für Bürger, welche die Straße fußläufig nutzten. Es werde mehr Straßenbegleitgrün geben.

Die Restaurierung und Versetzung des Christoph-von-Schmid-Denkmals, die Absenkung der Straße im Bereich des Färberhauses, die Platzgestaltung vor der Kirche und dem ehemaligen Rathaus, all das werte das Stadtbild deutlich auf.

Busterminals werden überdacht

Zwei überdachte Busterminals mit Niveauausgleich sowie eine neue Treppenanlage samt Rampe am nördlichen Eingang der Kirche seien wichtige Schritte auf dem Weg zur barrierefreien Stadt. Schließlich würden die Mindelterrassen an der Südostseite der Mindelbrücke der Aufenthalts- und Lebensqualität in der Stadt Impulse geben. Großzügiger, luftiger, grüner und heller werde die Straße werden, versprach Ludwig Schegk. Rechtzeitig vor Baubeginn seien die Förderzusagen eingetroffen, informierte Alois Held. Für das rund 2,5 Millionen Euro teure Bauvorhaben bekommt die Stadt Zuschüsse in Höhe von 900.000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ und 100.000 Euro für die Verbesserungen im Öffentlichen Nahverkehr.

