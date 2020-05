vor 49 Min.

Die bisherigen Stellvertreter bleiben im Amt

Marktgemeinderat Neuburg bestätigt Otto Bader und Willi Botzenhart als Zweiter und Dritter Bürgermeister

Von Dieter Jehle

Mit acht neuen Markträten startet der 16-köpfige Neuburger Marktgemeinderat in die Legislaturperiode bis 2026. Dem neuen Rathauschef Markus Dopfer stehen mit Otto Bader als „Vize-Bürgermeister“ und Willi Botzenhart als weiterem Stellvertreter zwei erfahrene Kommunalpolitiker zur Seite. Beiden hatten diese Ämter bereits in der letzten Wahlperiode inne und waren bei der Kommunalwahl die Stimmenkönige. Der Bau- und Umweltausschuss sowie der Personalausschuss werden künftig „beschließenden Charakter“ haben.

Die konstituierende Sitzung fand in der Aula der Christoph-Rodt-Grundschule statt. Die erforderlichen „Corona-Abstände“ wurden eingehalten. Bürgermeister Markus Dopfer sprach noch vor seiner offiziellen Vereidigung von einer besonderen Sitzung. „Sie haben einen anspruchsvollen Auftrag und eine enorm verantwortungsvolle und keinesfalls leichte Aufgabe übernommen“, betonte der neue Neuburger Rathauschef. Dopfer hoffe, dass insbesondere die neuen Räte eine „frischen Blick“ in die Arbeit des Marktgemeinderates bringen. Im Vergleich zur großen Politik bestehe auf der kommunalen Ebene die Möglichkeit, das ein oder andere Projekt zügig voranzubringen. Allerdings mit der Einschränkung „eine Baustelle nach der anderen“. Als ältester Marktgemeinderat nahm Willi Botzenhart nach den einführenden Worten dem neuen Bürgermeister den Amtseid ab. Dann folgte die erste Amtshandlung des frisch vereidigten Rathauschefs. Er vereidigte die neuen Gemeindevertreter, namentlich Peter Dopfer, Andreas Glogger, Regina Hammerschmidt, Max Hildebrand, Johannes Huber, Klaus Jekle, Andreas Neumayr und Peter Wagner. Alle fügten ihrem Eid die Worte „so wahr mir Gott helfe“ bei. Zügig liefen dann die Wahlen für die weiteren Bürgermeister ab. Die Markträte entschieden sich für zwei Stellvertreter. Zweiter Bürgermeister bleibt Otto Bader. Er hat diese Funktion bereits seit zwei Perioden inne und gehört dem Marktrat seit 1996 an. Viel Erfahrung bringt auch Willi Botzenhart mit. Er wurde ebenfalls 1996 erstmals in den Marktrat gewählt und war bereits sechs Jahre Dritter Bürgermeister. Beide erhielten in geheimer Wahl das Vertrauen aller Räte. „Ich werde mich mit voller Kraft als Zweiter Bürgermeister für den Markt Neuburg einsetzen“, freute sich Bader über das überwältigende Vertrauen. Einig waren sich die Ratsherren bei der Bildung der Ausschüsse. Künftig wird es mit dem Bau- und Umweltausschuss und dem Personalausschuss zwei beschließende Gremien geben. Daneben gaben die Markträte noch dem Finanzausschuss grünes Licht. Gesetzlich vorgeschrieben sei der Rechnungsprüfungsausschuss. Die Markträte erhalten künftig pro Sitzung eine ehrenamtliche Entschädigung von 30 Euro. Die Befugnis des Bürgermeisters bei der Vergabe von Verträgen und Aufträgen reicht bis 8000 Euro.

Der Rathauschef hofft, dass das Gremium frei von Polemik, persönlichen Angriffen und Anfeindungen bleibe. „Das hat hier keinen Platz“, sprach er deutliche Worte. Mit den Worten „Packen wir‘s an“ leitete er in die Sacharbeit über.

Der Sportverein Neuburg erhält für die Sanierung der Kalt- und Warmwasserleitungen im Sportheim gemäß den Vereinsförderrichtlinien einen Zuschuss von 510 Euro. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 5100 Euro.

