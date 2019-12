vor 3 Min.

Dieb klaut Rucksack und Geldbeutel in der Mühlstraße

Am Donnerstag vergaß eine Frau in der Krumbacher Mühlstraße ihren Rucksack neben dem Auto. Wenig später war er geklaut.

Am vergangenen Donnerstag, wurde gegen 18 Uhr in der Mühlstraße in Krumbach ein blauer Rucksack der Marke Deuter samt Inhalt gestohlen. Eine 40-Jährige parkte laut Polizei ihr Auto auf einer dortigen Parkfläche. Beim Verlassen des Autos stellte sie den Rucksack auf Höhe des rechten Hinterreifens ab und vergaß ihn schließlich beim Weggehen. Zu Hause angekommen, bemerkte sie das Fehlen und lief zu ihrem Wagen zurück. Der Rucksack war jedoch nicht mehr vor Ort. Im Rucksack befand sich laut Polizei unter anderem der Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten. Der Entwendungsschaden wurde mit rund 250 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-111 zu melden. (zg)

