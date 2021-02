12:36 Uhr

Dieb scheitert zweimal in Thannhausen am gleichen Tag

Erst will der Mann mit einem Einkaufswagen ohne zu zahlen rausgehen und dann nimmt er eine volle Einkaufstasche von einem Fahrrad mit. Was genau geschah.

Von Annegret Döring

Gleich zweimal aufgefallen ist am Freitag ein Dieb in Thannhausen und zweimal gelangen ihm seine Taten nicht. Wie die Polizei berichtet, kam es abends gegen 19.30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl. Ein 23-jähriger hatte seine Einkaufstasche mit Waren im Wert von zehn Euro ungesichert an seinem Fahrrad abgestellt und ging danach in einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße, um einen weiteren Einkauf zu machen. Nach dem Einkauf bemerkte er zufällig, wie ein Mann seine Einkaufstasche vom Fahrrad an sich nahm und mit dieser zu Fuß flüchtete.

Geschädigter verfolgt den Täter und hält ihn fest

Der 23-Jährige konnte jedoch den Flüchtenden einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten stellte sich vor Ort heraus, dass der 44-jährige Täter bereits gegen 19.25 Uhr in diesem Verbrauchermarkt versucht hatte, Waren im Gesamtwert von rund 100 Euro zu stehlen. Dabei verließ der 44-jährige mit einem gefüllten Einkaufswagen an einer unbesetzten Kasse den Laden und wurde danach von einer aufmerksamen Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin brachte der Täter den Einkaufswagen wieder in den Laden, flüchtete aber danach nach draußen. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an. Zudem erwarten den Mann nun zwei Diebstahlsanzeigen, so die Polizei.

Diebstahl aus LKW in Krumbach

Am Samstag, zwischen 9.30 und 10.30 Uhr, ist aus einem abgestellten Lkw auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße in Krumbach eine größere Menge Bargeld, ein Mobiltelefon und ein Navigationsgerät entwendet worden. Wie genau der Täter ins Führerhaus des Lkws gelangt ist, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.

Themen folgen