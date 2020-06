vor 51 Min.

Dieb wird in Krumbacher Supermarkt erwischt und greift Frau an

Ein Unbekannter hat in einem Supermarkt in Krumbach eine 23-jährige Kundin attackiert. Sie hatte ihn zuvor beim Klauen erwischt. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Ein räuberischer Diebstahl passierte am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Krumbach. Ein Mann wurde dort von einer Zeugin beobachtet, wie er im Geschäft Ware in seinen mitgeführten, schwarzen Rucksack packte.

Der Kunde bezahlte an der Kasse weitere Waren, den Rucksack hatte er zuvor aber an der Kasse vorbeigeschoben. Die Zeugin konnte darin aber offensichtlich entwendete Ware sehen. Als die 23-Jährige den Mann ansprach und Einsicht in den Rucksack verlangte, wurde er aggressiv.

Mann geht mit Bierflasche auf Kundin in Krumbacher Supermarkt los

Er nahm laut Polizei eine Bierflasche, welche er zuvor gekauft hatte, und schlug diese gegen den Kopf der jungen Frau. Danach flüchtete er mit seinem Rucksack in Richtung Bahnhof. Die 23-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt, musste sich jedoch nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Jetzt sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Er wird wie folgt beschrieben:

Offensichtlich afrikanischer Herkunft

Ca. 180 cm groß, schlank

Schwarze, kurze, lockige (krause) Haare

Wulstige, dunkle Lippen

Tiefe Stimme, sprach englisch

Scheinbares Alter: 25 Jahre

Mitgeführte Gegenstände: schwarzer Rucksack

Mann klaute Sanitärartikel für Kinder in dem Supermarkt in Krumbach

Entwendet wurden Sanitärartikel für Kleinkinder im Alter von etwa zwei bis drei Jahren im Wert von 10 Euro. An der Fahndung nach dem Täter beteiligten sich mehrere Polizeistreifen.

Zeugen, welche Hinweise zu diesem räuberischen Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Tel. 08282 905111, melden. (zg)

