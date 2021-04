Diebe in Maria Vesperbild: Mesner abgelenkt und Kollekte gestohlen

Drei Männer haben am Sonntag die Kollekte in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild gestohlen. Dabei gingen sie ganz gezielt vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebe haben sich in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild an der Kollekte bedient. Dies meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Demnach betraten am vergangenen Sonntag gegen 19.30 Uhr drei Männer die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild und verhielten sich auffällig. Einer lenkte den Mesner kurz ab.

Als der Mesner nach dem Verschwinden der Männer die Spendendosen einsammeln wollte, waren sie verschwunden. Die drei Tatverdächtigen hatten ein südländisches Aussehen, schreibt die Polizei. Sollte jemand die Männer beim Hin- oder Wegfahren von der Kirche gesehen haben, bittet die Polizei um Mitteilung unter Telefon 08282/ 905-0.

