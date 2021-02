vor 39 Min.

Diebe stehlen Kleintransporter von Firmengelände in Krumbach

Diebe haben in Krumbach zugeschlagen.

Mehrere Unbekannte haben ein Fahrzeug von dem Ausstellungsgelände einer Autofirma in Krumbach gestohlen - ohne im Besitz der Schlüssel zu sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere bislang unbekannter Täter entwendeten haben in der Nacht zum Sonntag, 31. Januar, einen weißen Kleintransporter von dem Ausstellungsgelände einer Autofirma in der Nordstraße in Krumbach gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Ford im Wert von etwa 22.000 Euro.

Diebstahl in Krumbach: Schlüssel für Kleintransporter sind noch da

Der Kleintransporter war versperrt und beide Schlüssel befinden sich nach Angaben der Polizei noch immer im Besitz des Eigentümers. Aus diesem Grund gehen die Beamten davon aus, dass der Abtransport mit einem Autotransporter oder einem größeren Anhänger erfolgte und mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (zg)

