12:38 Uhr

Diebe stehlen Maschinen aus Baucontainer

Die Polizei ermittelt nach eineem Einbruch in einen Baucontainer.

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruchsdiebstahl am Schlossberg in Thannhausen.

In der Zeit von Freitag, 10.30 Uhr bis Montag,6.10 Uhr, wurde ein sogenannter Bürocontainer aufgebrochen. Der Container stand zur Tatzeit vor einer Baustelle, Am Schlossberg, in Thannhausen. Die Zugangstüre zum Container wurde von einem unbekannten Täter mit einem entsprechenden Hebelwerkzeug brachial aufgehebelt und die Türe dadurch erheblich beschädigt, berichtet die Polizei. Es wurden zwei Maschinen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Einbruchdiebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 905111, melden. (zg)

Themen folgen