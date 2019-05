vor 42 Min.

Diebstahl und versuchter Wohnungseinbruch in Thannhausen

Als sie nicht rein kamen, ließen Einbrecher in Thannhausen Zeugs auf der Terrasse mitgehen. Was das im Einzelnen war.

Einen versuchten Einbruch meldet die Polizei aus Thannhausen. In der Zeit vom Montag bis zum Mittwoch wurde von Unbekannten versucht, an einem Wohnhaus in der Schlesierstraße eine Terrassenschiebetüre aufzuhebeln. Dies wurde laut Polizeibericht erfolglos abgebrochen, aber es wurde noch eine auf der Terrasse befindliche Tonvase und aus einem Außenkühlschrank zwei Flaschen Rum entwendet. Zeugenhinweise dazu erbittet die Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0.

Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz in Krumbach

Die Polizei sucht den Geschädigten eines kleinen Unfalls auf einem Supermarktparkplatz in Krumbach. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.10 Uhr in der Brühlstraße zu einem sogenannten Parkplatzrempler. Ein hellfarbener Pkw fuhr einen bislang unbekannten dunklen Pkw leicht an. Die Fahrzeugführerin parkte laut Polizei 30 Meter weiter ein und schrieb dem Besitzer des von ihr angefahrenen Autos eine entsprechende Nachricht und wollte diese dann an dem Fahrzeug anbringen. Während dieser kurzen Zeit ist der geschädigte Pkw aber weggefahren. Die Polizei Krumbach bittet den Besitzer dieses dunkelfarbenen Pkw oder Unfallzeugen, sich unter Telefon 08282/905-0 zu melden.

Illegale Abfallentsorgung im Wald bei Ziemetshausen

Im Gemeindebereich Ziemetshausen im sogenannten „Hahnenholz“ an der B300 wurde am Mittwoch eine illegale Abfallablagerung festgestellt, teilt die Polizei mit. Es lagen dort unter anderem ein Holztisch, Kinderwagen, Stühle, Matratzen und ein Ledersofa.

Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 entgegen.

8000 Euro Schaden bei Unfall in Neuburg/Kammel

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, gegen 17.25 Uhr in Neuburg/Kammel an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Krumbacher Straße. Ein 84-jähriger Pkw-Lenker übersah laut Polizei beim Einbiegen in die Vorfahrtsstraße eine bevorrechtigte 40-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

