Dies stellt ein Krumbacher Erfinder jetzt im Fernsehen vor

Plus Der 57-jährige Industriemeister Wolfgang Lambacher hat ein besonderes Leistensystem aus Holz und Metall konstruiert. Wie seine Erfindung genutzt werden kann.

Von Angelika Stalla

Er schaut die Sendung seit 25 Jahren. Jetzt ist er selber dabei. Wolfgang Lambacher aus Krumbach ist am Dienstag, 23. März, 19.50 Uhr im Erfindermagazin „Einfach genial“ des MDR zu sehen. Vorgestellt wird dort sein patentiertes Leistensystem aus Holz und Metall.

Anfang des Monats bekam er Besuch von dem Fernsehsender, nachdem seine Tochter den MDR angeschrieben hatte. Einen ganzen Samstag dauerten die Dreharbeiten für den Beitrag, der am Dienstag ausgestrahlt wird.

Vorgestellt wird das LW-System des 57-Jährigen, das er selber entwickelt hat. Seit 2014 arbeitet der Tüftler an dieser Erfindung, für die er ein Gebrauchsmuster wie auch ein Patent angemeldet hat. Mehr als drei Jahre habe das gedauert. Und es ist außerdem teuer. Hauptberuflich ist Lambacher Industriemeister der Fachrichtung Metall, Metallbaumeister und europäischer Schweißfachmann. In der Freizeit arbeitet der Metallbauer gern mit Holz. Und so entstand sein Leistensystem, dem er sich nebenberuflich widmet.

Lambachers System kombiniert Dreikantleisten aus Holz mit Metallleisten. Dabei sind verschiedene Holzarten wie auch verschiedene Metalle – vom Edelstahl über Aluminium zum Rostlook – in der Kombination möglich. Die Einsatzmöglichkeiten sind breit. Zum einen können damit Wege befestigt werden, ohne dass die Oberfläche versiegelt werde. „Das Wasser läuft einfach durch“, betont er. Auch einen Lastwagen würden die Leisten aushalten.

Das habe er bereits getestet, erläutert er vor seiner Halle in der Robert-Steiger-Straße. So entstand übrigens die Idee: Der Untergrund seiner Hofeinfahrt sei extrem schlecht und, weil dort nicht asphaltiert werden könne, sei lediglich gekiest, sagt Lambacher. Nicht ideal zum Befahren und auch nicht ideal für Sonntagsschuhe. Aus der Kombination aus alten Terrassenhölzern und Blechwinkeln schuf er so zunächst Abhilfe, die nun bereits sieben Jahre dort liegt und Grundlage der Weiterentwicklung war.

Auch Rosenbögen hat er schon gemacht

Als Zaun, Sichtschutz, Geländer, Mülleimerverkleidung oder auch als Hochbeet findet sein System außerdem Verwendung. Auch Rosenbögen hat er schon gemacht. Selbst als Windschutz ist das System geeignet. In der Halle steht eine Bank aus dem Leistensystem. Angeboten wird das System als Meterware, in unterschiedlicher Breite – von rund 30 Zentimetern bis zu knappen zwei Metern.

Lambacher ist Tüftler aus Leidenschaft. Er hat bereits viele Sachen ausprobiert und verändert. Schon als junger Mann hat der gebürtige Ellzeer Fehlkonstruktionen am Ladewagen der elterlichen Landwirtschaft verbessert, wie er erzählt.

Danach habe es damit keine Probleme mehr gegeben. Sein Leistensystem ist jedoch auch für ihn etwas Besonderes, mit einem Einsatz „von A bis Z“ oder eben vom „Abfalleimer bis Zaun“, wie er sagt. Bis vor einem Jahr habe er noch keine Werbung gemacht, Nachfrage sei allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda entstanden. Jetzt freut er sich zunächst auf die Sendung.

