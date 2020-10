12.10.2020

Diese Baustellen in Krumbach und Thannhausen nerven Autofahrer

Plus Baustellen, Baustellen, Baustellen - in Krumbach und Umgebung sowie bei Thannhausen gibt es aktuell viele Sperrungen. Das trifft auch die Schulbusse. Ein Überblick.

Von Peter Bauer

Die Liste der Baustellen in Krumbach und Umgebung ist gerade sehr, sehr lang. Auch für den Öffentlichen Nahverkehr und die Schülerbeförderung ist dies eine große Herausforderung, wie Busunternehmer Josef Brandner im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Ein Überblick, wo - und vor allem wie lange - in Krumbach und Thannhausen gebaut wird.

Im Süden von Niederraunau wird eine Querungshilfe errichtet. Die Straße ist halbseitig gesperrt. Bild: Peter Bauer

In der Krumbacher Verwaltungsgemeinschaft (VG) traf sich Brandner am Montag mit den Bürgermeistern der VG-Gemeinden ( Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Breitenthal, Deisenhausen und Wiesenbach) zu einer Bestandsaufnahme in Sachen Schülerbeförderung. Wie die VG-Vorsitzende Gabriele Wohlhöfler erklärt, gebe es wiederholt Kritik von Eltern, dass die Busse „zu voll“ seien. Für den Bereich der Gemeinde Breitenthal sei jetzt zusammen mit Brandner eine Verbesserung auf den Weg gebracht worden, die unter anderem einen zusätzlichen Halt in Nattenhausen vorsieht. Ähnliches wie Gabriele Wohlhöfler schildert Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann. Auch hier seien Verbesserungen gefunden worden.

In Krumbach und Umgebung kommen die Schulbusse teilweise zu spät

Bei der Schülerbeförderung sind die aktuellen Baustellen immer wieder ein zentrales Thema. Fünf oder zehn Minuten mehr bleiben da bei einer Busfahrt schnell einmal buchstäblich „auf der Strecke“, mitunter kommt es auch zu einer verspäteten Ankunft im Unterricht.

B 300 Thannhausen : Eine der großen Baustellen ist aktuell die Sanierung der B 300 bei Thannhausen . Die Straße wird um 30 Zentimeter auf 7,50 Meter verbreitert, damit werden die Normen einer Bundesstraße erreicht. Federführend ist bei dieser Maßnahme das Staatliche Bauamt mit Sitz in Krumbach . Gerechnet wird mit Kosten in einer Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten andauern. Der Verkehr rollt bis dahin mitten durch Thannhausen . Immer wieder komme es da zu Staus und dies führe natürlich auch zu Verzögerungen beim Busverkehr, sagt Brandner . Wenn die B 300-Umgehung saniert ist, stehen im Zentrum von Thannhausen Arbeiten in der Christoph-von-Schmid-Straße an, hier soll die Neugestaltung im Frühjahr kommenden Jahres beginnen.

Gesperrt ist in Krumbach auch der Kreuzungsbereich Burgauer Straße/Attenhauser Straße/Anton-Nagenrauft-Straße. Bild: Peter Bauer

Schranken für Bahnübergang: Und dann ist da noch der Bahnübergang in der Ulmer Straße in Krumbach , der bis zum 15. Dezember unter anderem wegen Gleisbauarbeiten gesperrt ist. Eine wichtige Neuerung: Der Bahnübergang erhält Schranken. In diesem Bereich gilt die Sperrung auch für Fußgänger. Die Bauarbeiten für einen neuen Radweg entlang der Bahnhofstraße ( B 16 ) vom Bahnübergang Höllgehau in Richtung Krumbacher Innenstadt werden voraussichtlich Ende Oktober beginnen.

Der Bahnübergang im Bereich der Ulmer Straße in Krumbach wird beschrankt. Bild: Peter Bauer

Querungshilfe: Eine halbseitige Sperrung voraussichtlich bis 30. Oktober gibt es am südlichen Ortseingang von Niederraunau. Geplant ist dort die Einrichtung einer Querungshilfe, ferner ein Radweglückenschluss. Bereits vor einigen Wochen war in Krumbach im Bereich der Kreuzung B 300 /Talstraße/Am Buchkopf bekanntlich ein neuer Kreisverkehr eingerichtet worden. Den Busverkehr stellt dies zurzeit vor erhebliche Herausforderungen. Aktuelle Bestimmungen im Zuge der Corona-Krise kommen hinzu. Zum Thema Schülerbeförderung diskutierte Brandner vor Kurzem mit Schülern des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums. Für Dienstag, 13. Oktober, ist ein Gespräch mit Schulleitern geplant. Brandner verweist darauf, dass der Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) auf seiner Homepage Bürgern die Möglichkeit eingeräumt habe, im Nahverkehr auftauchende Probleme zu schildern. Über diesen Weg werde dann auch der Landkreis und das entsprechende Busunternehmen über das jeweilige Problem/Anliegen informiert. Brandner betont, dass jedes einzelne Anliegen ernst genommen werde und es das Ziel sei, eine praktikable Lösung zu finden.

