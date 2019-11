06:00 Uhr

Diese Prinzenpaare regieren in Balzhausen und in Deisenhausen

Franziska Rohrer und Alexander Leisenberger sind das Prinzenpaar in der närrischen Saison beim Karnevalsclub Ballustika und Lea I. und Dominik I. regieren beim Deisenhauser Carnevalsclub.

Jetzt ist es offiziell: Das Narrenschiff des KC Ballustika wird in der kommenden Faschingssaison 2020 von Franziska Rohrer und Alexander Leisenberger regiert. Mit einem dreifachen „Ballustika, Ballustika – hurra, hurra, hurra“ und einem donnernden Applaus wurden die neuen Regenten gestern Abend von den Aktiven des Vereins bei einer internen Feier in Empfang genommen. Als Franziska II. und Alexander I. werden sie das Ballustikaland durch die fünfte Jahreszeit führen.

Obwohl beide keine gebürtigen Balzhauser sind, sind sie dennoch keine unbekannten Gesichter im Ort. Franziska, die es aus den Stauden hierher verschlagen hat, ist schon von Kindesbeinen an dem Faschingsfieber verfallen und konnte bereits mehrere Jahre ihr tänzerisches Können in der Prinzengarde und als Trainerin des Showtanz‘ bei der Ballustika unter Beweis stellen. Ihr Prinz Alexander stammt aus dem nicht weit entfernten Oberrohr und wurde nun auch vom Faschingsfieber angesteckt. Für die nächsten Monate tauscht er seine Fußballschuhe gegen Sakko und Zepter ein. Gemeinsam freuen sich die beiden bereits riesig auf eine einmalige Zeit als Prinzenpaar des KC Ballustika.

Wer das umfassende Programm für Groß und Klein oder den großen Themenwagen unter dem Motto „Ballustika goes to America“ in Balzhausen erleben möchte, der kann dies an folgenden Terminen tun:

11. Januar, Krönungsball im Adlersaal;

12. Januar, Ball für alle im Adlersaal;

24. Januar, Teenieprunksitzung im Adlersaal;

1. Februar, Faschingsparty im Ziegelstadel;

2. Februar, Großer Faschingsumzug;

15. Februar,

Prunksitzung im Adlersaal.

Eröffnung der Faschingssaison in Deisenhausen

Mit einem dreifach donnernden „Theishusia Helau“ eröffneten der erste Vorstand des Deisenhauser Carneval Club e.V. Hans Singer und der Präsident Thomas Rothermel am Sonntagabend die Faschingssaison im Gasthof Munding in Krumbach.

Nach der Vorführung des Faschingsfilms des vergangenen Jahres wurden alle aktiven Gruppen mit ihren Trainern vorgestellt. Dabei kann der DCC auch dieses Jahr wieder auf die Prinzengarde, den Elferrat, die Kindergarde, eine Mini-Showtanzgruppe, die Teeny-Tanzgruppe und das Männerballett zählen.

Angeführt wird der Hofstaat vom neuen Prinzenpaar, dessen Vorstellung den Höhepunkt des Abends darstellte. Prinzessin Lea I. und Prinz Dominik I. werden den DCC in die neue Saison führen. Da beide keine Unbekannten im Verein sind, wurden sie besonders herzlich bejubelt. Dominik Blum ist Informatiker und als zweiter Vorstand des Vereins, Elferratsmitglied und Technik-Chef seit Jahren im DCC aktiv. Außerdem stellte er bereits mehrmals seine Tanzkünste im Männerballett unter Beweis. Seine Prinzessin Lea Demmel weiß das wohl zu schätzen – sie trainierte nämlich das Männerballett zusammen mit Maria Dreher und brachte ihm so die richtigen Tanzschritte bei. Die Kinderpflegerin war zudem mehrere Jahre in der Garde aktiv und ist so wie Dominik im Vorstand des Vereins tätig.

Nun gilt es für alle, die kommende Faschingssaison mit viel Elan und Engagement vorzubereiten. Neben zwei Kinderbällen findet auch wieder der traditionelle Rosenmontagsball statt. Außerdem wird der DCC bei diversen Umzügen anzutreffen sein.

Die Termine des Deisenhauser Carnevalsclubs im Vereinsheim in Breitenthal sind:

26. Januar, 1. Kinderball;

9. Februar, 2. Kinderball;

24. Februar, Rosenmontagsball.

Themen folgen