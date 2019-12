vor 19 Min.

Dieser Krumbacher will erfolgreicher Kinderbuchautor werden

Der Krumbacher Andreas Langer schreibt Kinderbücher. Demnächst erscheint der erste Band einer ganzen Abenteuerreihe. Wie Langer zum Schreiben kam.

Von Stefan Reinbold

Eines Morgens ist in Jules Leben nichts mehr so, wie es war. Ihr Bruder Sascha hat sich in einen leibhaftigen Schweinebären verwandelt. In der Tat ließen Saschas Tischmanieren sehr zu wünschen übrig, weshalb ihn seine Eltern regelmäßig als Schweinebären bezeichneten. Als er aber nun mit wolligem Fell und feuchtem Schweinebärenrüssel vor ihr steht und hungrig broinkt, ist das schon ein bisschen seltsam. Darüber hinaus bringt so eine Spontanverwandlung allerhand weitere Probleme mit sich.

Natürlich handelt es sich hier um eine Geschichte. Wer wissen will, wie die Geschichte weitergeht, kann das in dem Buch „Ein Schweinebär im Schlafanzug“ nachlesen. Geschrieben hat es der Krumbacher Journalist Andreas Langer. Ein bisschen schwingt in der Geschichte auch eine autobiografische Komponente mit. Die meisten Eltern von Kleinkindern kämpfen mal mehr, mal weniger mit einem Schweinebärenproblem am Esstisch. So mussten auch die Langers häufiger Spätzle oder Reiskörner einsammeln, die ihre Schweinebären unter dem Tisch verteilt haben. Verständlicherweise fällt einem bei dieser Tätigkeit auch mal ein entsprechender Kosenamen ein. „Da hab ich mir gedacht, was passiert, wenn das tatsächlich Wirklichkeit würde.“ Spannend, mit Humor und guter Beobachtungsgabe breitet Langer diesen Gedanken in seinem Buch aus. Im Gegensatz zu Brechts „Verwandlung“ geht Langers Geschichte aber gut aus, so viel sei an dieser Stelle verraten. Schließlich richtet sie sich vor allem als Vorlesegeschichte an jüngere Leser.

Andreas Langer begann in der Elternzeit mit dem Schreiben

Mit dem Schreiben begonnen, hat Langer während seiner Elternzeit vor gut zwei Jahren. Als Vater von drei Kindern, die gerne Lesen, kommt man zwangsläufig mit vielen Kinderbüchern in Kontakt. Ein richtiges „Schlüsselerlebnis“ gab es für ihn nicht, sagt Langer. „Ich hab viele Bücher vorgelesen, irgendwann hab ich mir gedacht, jetzt probier ich das selber mal“, erinnert er sich. In der Elternzeit habe er die „erste Nachtschicht“ für den jüngsten Sohn übernommen. Immer wenn der Kleine geschlafen hat, setzte sich Langer an den Rechner und schrieb am Manuskript seiner ersten Geschichte. „Das liegt jetzt in der Schublade und ich weiß nicht, ob es da je rauskommt“, sagt Langer und lacht. Jedoch hatte er damals schon die Idee für eine Abenteuerreihe im Kopf, die tatsächlich 2021 erscheinen wird. Zunächst jedoch verfasste Langer noch ein anderes Buch.

„Der dunkle Lord vom Kinderhort“ ist eine Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalt, in der es auch um das Thema Mobbing geht und die Frage ob und wann petzen okay ist. Grob zusammengefasst geht es in dem Buch, das sich in erster Linie an Kinder im Grundschulalter richtet, um vier Freunde, denen im Kinderhort ein neuer Bub das Leben durch allerhand Gemeinheiten schwer macht. Am Ende finden die Vier einen ungewöhnlichen Weg, dem „dunklen Lord“ das Handwerk zu legen. Langer beschreibt sein Werk als „spannende und heitere Geschichte“, durchaus mit einem pädagogischen Gedanken, der allerdings eher im Hintergrund liegt. „Ich mag die Kinderbücher nicht, die total pädagogisch sind“, sagt Langer.

Zwei Verlage hatten Interesse an den Büchern des Krumbachers

Sein Manuskript und die Idee für die Abenteurreihe schickte Langer an eine handvoll Literaturagenturen. Direkt an die Verlage zu schicken, mache kaum Sinn, erklärt er. Um die unüberschaubare Masse an Manuskripten überhaupt zu sichten und eine gewisse Vorauswahl zu treffen, engagieren die Verlage inzwischen Literaturagenturen, wie die Agentur Rumler aus München, die Langers Konzept für die Reihe mit auf die Frankfurter Buchmesse nahm.

Zwei Verlage meldeten danach Interesse an dem Stoff. Nach einigen Gesprächen entschied sich Langer dann für den führenden Kinder- und Jugendbuchverlag mit Sitz in München. Der erste Band der Reihe soll 2021 erscheinen. Das Verlagsangebot verschaffe ihm eine gewisse Planungssicherheit. Diese Form des Schreibens sei ganz anders als das, was er in seinem Job als Journalist und Werbetexter macht, sagt Langer. Im Journalismus hangele man sich eher an Fakten entlang. Er freue sich, nun noch etwas mehr Zeit dem literarischen Schreiben zu widmen. „Es macht mir Spaß, mich in meiner Fantasie herumzutreiben.“

