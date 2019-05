07:00 Uhr

Dieses Ehepaar aus Weiler ist seit 60 Jahren glücklich verheiratet

Paula und Adolf Heckelmüller feiern in Weiler Diamantene Hochzeit. Wie sie sich fit halten und gemeinsam das Leben genießen.

Von Werner Glogger

Zwei markante und bedeutende Stationen im Leben von Adolf und Paula Bergmüller, heute wohnend im Waltenhauser Ortsteil Weiler, gibt es schon lange nicht mehr: Die Bergwirtschaft in Loppenhausen und die Gastwirtschaft Wöhrle in Waltenhausen. Der Besuch von Tanzveranstaltungen im eigenen Wohnort oder in Nachbargemeinden gehörte in Ermangelung von Fernsehen, Handy und Co. vor Jahrzehnten zum überwiegenden Teil der Freizeitbeschäftigung für junge Burschen und Mädchen.

So zog es auch den in Weiler beheimateten Paul Bergmüller in den Nachbarort Loppenhausen, wo ihm die fesche Paula begegnete, in die er sich verliebte und nach einiger Zeit am 10. Mai 1959 zum Traualtar in die Pfarrkirche St. Georg in Waltenhausen führte. Mit Blasmusik, Vereinen und unter großer Beteiligung der Einwohnerschaft beider Orte feierten sie ihre „grüne Hochzeit“ in der Gastwirtschaft Wöhrle in Waltenhausen. Nach der Übernahme des elterlichen Bauernhofes führten beide die Landwirtschaft in Weiler bis 1998. Der Ehemann arbeitete zusätzlich 25 Jahre im Wald des Fürsten Fugger, während Paula für einen geordneten Verlauf in Stall, Küche und bei der inzwischen auf sechs Kinder angewachsenen Kinderschar verantwortlich war.

So hält sich das Ehepaar gemeinsam fit

Heute halten sich beide mit Radfahren fit, die Jubelbraut zählt mit Schwimmen und eifrigem Stricken und seit gut zwanzig Jahren Beteiligung bei den „Leprastrickerinnen“ in den Pfarreien Maria Hilf und St. Michael in Krumbach zu ihren Hobbys. Fast zu klein erweist sich die Wohnung in Weiler, wenn die fünf Töchter, ein Sohn und fünfzehn Enkelkinder, sowie ein Urenkel zu Besuch kommen. Sie alle werden auf ihre Weise dem rüstigen und vitalen Jubelpaar nun zur Diamantenen Hochzeit gratulieren. Glückwünsche und ein Präsent überbrachte auch Bürgermeister Karl Weiß (rechts) und erwähnte, dass er Paula und Adolf Bergmüller erstmals zu einer „Diamantenen“ in Weiler beglückwünschen dürfe. Glück- und Segenswünsche sprach Ortsseelsorger Pater Alex (links) aus, während Weiß die Grüße und ein Geschenk namens des Landrates übergab. Ministerpräsident Markus Söder übermittelte seine Glückwünsche in schriftlicher Form.