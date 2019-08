Diskussion in Vesperbild: So steht die Kirche zu Europa

Plus Ein Kardinal und ein Bundestagsabgeordneter sprechen über „Die Rolle der Kirche für die Zukunft Europas“. Was alles zur Sprache kam.

Wie geht es weiter mit der EU und mit Europa insgesamt? Welche Werte und Fundamente sind angesichts schwerer Krisen nötig, um unserem Kontinent Frieden und Zusammenhalt sichern zu können? Und welche Rolle kann die Kirche dabei einnehmen? Diesen Fragen widmeten sich, im mit über 100 Zuhörern voll besetzten Pilgerhaus in Maria Vesperbild, zwei prominente Referenten und Bundesverdienstkreuzträger, nämlich Kardinal Walter Brandmüller und der Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Nüßlein.

Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart freute sich über das große Interesse an den Vorträgen der Gäste, die altersmäßig verschiedenen Generationen angehören: Der Kardinal kann auf neun Lebensjahrzehnte zurückblicken, der Politiker dagegen „nur“ auf fünf. Zugleich offenbarte sich an diesem Abend aber auch eine große gemeinsame Schnittmenge in inhaltlicher Hinsicht, denn sowohl Brandmüller als auch Nüßlein betonten die Wichtigkeit christlicher Werte als Grundlagen für Frieden und Stabilität in Europa.

Nüßlein: "Europa ist mehr als eine Behörde."

Georg Nüßlein, Abgeordneter und Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, erinnerte in seinem Vortrag an die christliche Sozialethik sowie an den Deutschen Konrad Adenauer, den Italiener Alcide de Gasperi und an den Franzosen Robert Schuman, die als Gründungsväter des modernen Europa gelten. Der Weitsicht dieser katholisch geprägten Politiker sei es zu verdanken, dass „nach der Katastrophe von zwei Weltkriegen festgestellt wurde, dass die Friedensutopie in die Realität umgesetzt werden kann“. Heute werde diese seinerzeit mit Erfolg etablierte und auf christlichen Fundamenten begründete „geniale Friedensidee in Europa viel zu wenig nach vorne getragen“. Nüßlein bedauerte, dass es nicht gelungen sei, einen Gottesbezug in der Verfassung unterzubringen. „Europa ist mehr als eine Behörde, ein Markt oder ein Subventionsverein“, betonte er und wünschte sich, „dass es nicht nur um Skandale geht, sondern auch das viele Positive in den Vordergrund gerückt wird“.

Der Gottesstaat und der laizistische Staat

Die islamische Vorstellung vom Gottesstaat, „dem Gegenteil des laizistischen Staates“, passe nicht zur europäischen Ideengeschichte und sei deshalb reformbedürftig. Um trotz Brexit und außen- wie sicherheitspolitischer Krisensituationen „miteinander eine gemeinsame Wertegemeinschaft für Europa, Kirche und Nationalstaaten zu installieren“, täte es der europäischen Idee laut Nüßlein gut, sich wieder mehr auf „das urchristliche Thema der Bewahrung der Schöpfung, auf die katholische Soziallehre sowie auf die Prinzipien von Solidarität und Subsidiarität“ zu besinnen.

„Was ist Europa?“ Diese Frage stellte Kardinal Walter Brandmüller an den Beginn seines Vortrages. „Ein Raum zwischen Atlantik und Ural, vor allem aber eine in zwei Jahrtausenden gewachsene und bei allen Unterschieden gemeinsame Kultur“, gab der 90-jährige Kirchenhistoriker selbst die Antwort. Als ehemaliger Professor für Neuere und Mittelalterliche Kirchengeschichte an der Universität Augsburg und als Präsident des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaft in Rom, hat sich der 2010 in das Kardinalskollegium aufgenommene Experte für Konziliengeschichte einen ausgezeichneten Ruf als Wissenschaftler erarbeitet. Warum dies so ist, verdeutlichte der 45 Minuten lang dauernde, detailreiche und keinen Moment langweilige Vortrag des ehemaligen Pfarrers von Walleshausen und Kanonikers der Peterskirche in Rom.

Auch Kardinal Brandmüller ging auf de Gasperi, Schuman und Adenauer ein, die nach Weltkriegs- und ideologischen Katastrophen „auf neue Grundlagen setzten, nämlich auf die alten, auf denen Europa gewachsen war“. Angesichts der aktuellen Lähmung, einer „Offenbarung des geistigen Zustandes unseres Kontinentes“, und angesichts „vielfältiger Gefährdungen von Leben und Gesundheit“ sei es angebracht, den katholischen Standpunkt zu verdeutlichen. Kirche dürfe sich nicht nur als Verkünderin der Lehre Christi verstehen, sondern habe auch die Aufgabe, „das Wahre, Gute, Schöne zu bewahren“, denn „aus der Natur des Menschen ergeben sich sittliche Normen“. In Anlehnung an Pilatus fragte der in Rom lebende Ruhestandsgeistliche: „Was bedeutet Wahrheit für die heutige Gesellschaft?“ Sowohl der Utilitarismus, der den Menschen nach seiner Nützlichkeit bewerte, als auch der Pragmatismus, der die Machbarkeit als wichtigstes Kriterium ansehe, seien „Folgen von Wahrheitsvergessenheit“. Auch der Relativismus, „der die Existenz einer alles umfassenden Wahrheit zugunsten individueller Wahrheiten leugnet“, habe sich als unlogisch, widersprüchlich und somit als Irrweg erwiesen. „Die Erkennbarkeit einer übersinnlichen Wahrheit ist die Voraussetzung eines sinnvollen Zusammenlebens“, verdeutlichte der Kardinal den Standpunkt der Kirche, die Gott als „die entscheidende Quelle alles Wahren, Guten, Schönen“ ansieht. Dieser Transzendenzbezug müsse heutigen Gesellschaften wieder bewusst gemacht werden, forderte der Referent.

Da durch die links- und rechtsextremen Ideologien des 20. Jahrhunderts „mit ihrer Abkehr von christlichen Grundlagen der Boden vergiftet wurde“, müsse sich die Kirche als Anwalt des Menschen bewähren und zu einer humaneren Gesellschaft beitragen. Zum Schluss resümierte Kardinal Brandmüller: „Warum sollte auf der Grundlage der Zehn Gebote und des Neuen Testamentes die Utopie eines christlichen Europa nicht ihre gestaltende Wirkung entfalten? Europa sollte den Mut aufbringen, das christliche Element zu wahren.“

