Diskussionen um die Gestaltung des Bauhofs der VG Krumbach

Plus Die Planungen für das Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach nehmen Form an. In vielen Punkten herrscht bereits Einigkeit – über andere wiederum wird debattiert.

Von Claudia Bader

Der östlich des Breitenthaler Vereinsheims geplante gemeinsame Bauhof der Mitgliedsgemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach ist ein gutes Stück vorangekommen. Nach detaillierten Erläuterungen durch den beauftragten Architekten Gerhard Glogger hat der Gemeinderat den für das Vorhaben notwendigen Bebauungsplan sowie die ebenfalls erforderliche Änderung des gemeindlichen Flächennutzungsplans einstimmig verabschiedet. Lediglich die Fassadenverkleidung und die Dacheindeckung des Bauhof-Gebäudes lösten bei der Gemeinderatssitzung Diskussionen aus.

Blechverkleidung mag man eher nicht in Breitenthal

Ratsmitglied Thomas Burghard kann sich mit der auf Vorschlag der VG außer einer Holzverschalung ebenfalls zugelassenen Profilblechverkleidung oder Sandwichelementen für das Gebäude nicht anfreunden. „Wir als Kommune sollten eine Vorbildfunktion ausüben und im Außenbereich keine solche Blechhütte haben“, sagte er seine Meinung, was auch Ratskollegen so sahen. An der Staatsstraße 2018 sei das Bauhofgrundstück bereits nach Süden und Westen durch bestehende Grünstrukturen zur freien Landschaft abgeschirmt, erklärte der VG-Geschäftsstellenleiter Dieter Gumpinger für die optisch ebenfalls ansprechenden, aber kostenmäßig deutlich günstigeren Blech-Sandwich-Elemente. Da durch die Festsetzungen im Bebauungsplan auch nach Osten und Norden großzügige Eingrünungsmaßnahmen vorgesehen sind, sei eine Fernwirkung des Gebäudes nicht wesentlich. Richtung Osten werde die Halle mit großen Toranlagen ausgestattet. Deshalb trete das Fassadenmaterial nur sehr untergeordnet in Erscheinung, begründete Gumpinger den Vorschlag. Mit der Wahl von Sandwichelementen könnten sich die Kosten nach ersten Einschätzungen um bis zu 100.000 Euro senken lassen.

Rotes Dach wird für den Bauhof favorisiert

Auch mit der Änderung, dass das Dach statt mit Ziegeln auch mit Blech-Sandwichelementen eingedeckt werden könne, zeigten sich einige Breitenthaler Räte nicht einverstanden. Mit der Begründung, dass die Zweckmäßigkeit des Gebäudes im Vordergrund stehe, sprach sich der technische Leiter des Bauamts Krumbach, Robert Plersch, für eine günstige, keineswegs aber billige Lösung aus: Für das relativ flache Dach könne man auch eine in rotbraunen Tönen gehaltene Blechverkleidung wählen. Auf dieser sei die geplante Errichtung einer großflächigen Photovoltaikanlage einfacher als auf Ziegeln. Gemeinderat Robert Zeller schlug vor, das Verwaltungsgebäude mit einer Holzfassade zu verkleiden sowie die angrenzende Halle mit einer Blechfassade. Bei der Abstimmung votierten die Räte mit 10:3 Stimmen für den Hallenbau in der festgesetzten Bauart. Der Beschluss für die Dacheindeckung in den naturroten beziehungsweise rotbraunen Tönen fiel mit 8:5 Stimmen. Für die im Plan festgehaltene Verschiebung des Grünstreifens entlang der westlichen Grenze des Bauhofgeländes votierten die Räte einstimmig. Dadurch wird der vorgesehene, drei Meter breite Grünstreifen in Richtung Westen an die östliche Grundstücksgrenze von Flur-Nummer 147 verschoben. Der rund 4,5 Meter breite Grundstücksstreifen zwischen Bauhoffläche und Sportgelände soll in den Geltungsbereich des Plangebiets einbezogen werden. Dies schaffe die Möglichkeit, westlich der vorgesehenen Halle noch einen Fahrweg zu realisieren.

