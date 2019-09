vor 19 Min.

Dolomiten: Krumbacher SKG-Mountainbiker sind am Ziel

Geschafft: Nach sechs Tagen, 425 Kilometern und rund 9000 Höhenmetern über die Alpen ist die Gruppe des P-Seminars Transalp des Krumbacher Gymnasiums in Auer bei Bozen angekommen.

Seit Montag (Start in Mittenwald) sind die Mountainbiker des Simpert-Kraemer-Gymnasiums unterwegs. Nach einer harten Schlussetappe haben sie ihr Ziel erreicht.

Von Peter Bauer

Es war ein Tag mit so manch unerwartetem Hindernis. Ein Anstieg durch Windwurf unpassierbar und dann noch ein Plattfuß. Umso größer war die Freude, als das Ziel am Samstag endlich erreicht war. Hier der Bericht der Krumbacher Biker, der uns am späten Samstagabend erreicht hat.

"Wir sind am Ziel! Nach einem doch länger als geplantem Tag mit 77 Kilometern und 1500 Höhenmetern erreichten wir unseren Zielort Auer. Etwas unglücklich hat der Tag begonnen, da der geplante Anstieg zum Karer-Pass leider durch Windwurf unpassierbar war und uns zu einem 20-Kilometer-Umweg zwang. Nach dem Karer- und Lavazepass stand als letztes Hindernis der Jochgrimmpass an. Voller Freude stürzten wir uns auf die 1000 Höhenmeter hinabführende Abfahrt, bevor uns jedoch noch ein Plattfuß aufhielt. Highlight am Schluss war die rasante Abfahrt auf der stillgelegten Bahntrasse von Kaltenbrunn nach Auer, die über 10 Kilometer lang war."

Rasante Fahrt: Zum Finale für die Krumbacher Biker gibt es auch ein Video:

Und dann das Finale, das wohl unvergesslich bleibt: "Der jubel kannte keine Grenzen, als wir an unserem Zielort Auer ankamen", schreiben uns die Biker. Die MN-Redaktion gratuliert herzlich zu dieser tollen Leistung!

Etwa 9000 Höhenmeter

Insgesamt waren es rund 425 Kilometer und etwa 9000 Höhenmeter. Die Gruppe war am Montag in Mittenwald bei Regen und später Schnee gestartet. Im Lauf der Tour wurde das Wetter immer sonniger und stabiler, sodass die Fahrt zu einem grandiosen Bergerlebnis wurde. Mit Kleinbussen wird die Gruppe nun zurück in die Heimat gebracht.

Weitere ausführliche Informationen zur Alpenüberquerung (Mittenwald-Auer) des Krumbacher P-Seminars finden Sie hier:

10.000 Höhenmeter: Krumbacher Schüler biken über die Alpen

Krumbacher Biker zwischen Sella und Marmolada

Krumbacher „Königsetappe“ in den Dolomiten

Krumbacher SKG-Biker jetzt in den Dolomiten

Krumbacher SKG-Biker im Zillertal

Themen Folgen