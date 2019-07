vor 7 Min.

Dr. Ildiko Sugar-Bunk leitet den Rotary-Club Krumbach

Nach einem Jahr gab es traditionsgemäß einen Wechsel an der Spitze.

Traditionsgemäß wechselt die Präsidentschaft bei allen Rotary Clubs nach einem Jahr weltweit. Eleonore Müller-Nyland übergab im Rahmen einer Feierstunde den Stab an Dr. Ildiko Sugar-Bunk.

Müller-Nyland blickte auf ein Jahr mit regem Clubleben und sozialen Aktivitäten zurück. In Betriebsbesichtigungen konnten die Clubmitglieder ihren Horizont erweitern und in attraktiven Vorträgen über aktuelle Entwicklungen informiert werden und mit Experten diskutieren. Daneben prägten die Unterstützung vielfältiger gemeinnütziger lokaler und weltweiter Projekte die Clubaktivitäten. Unter dem lokalen Schwerpunkt standen die Organisation und Durchführung des Vorlesewettbewerbs für die örtlichen Grundschulen sowie die Unterstützung der Aktion Kids Camp von Rotaract, der Jugendorganisation von Rotary.

Eine Woche Zeltlager für fünf Kinder aus dem Landkreis Günzburg

So konnte hier fünf Kindern aus dem Landkreis eine Woche Zeltlager ermöglicht werden. Schon traditionell wurde mit der Krumbacher Tafel die Aktion „Kauf eins mehr“ durchgeführt, um die Lagerbestände mit haltbaren Lebensmitteln und auch Hygieneartikeln zu füllen. Auch die Einnahmen des Adventskonzerts, das in Kooperation mit der Bezirksfachschule Musik durchgeführt wurde, gingen je zur Hälfte an die Tafel und die Kartei der Not. Erstmals wurde im Rahmen des Ursberger Adventszaubers die Wunschbaumaktion durchgeführt. Ziel war es, Menschen mit Behinderung einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Tatsächlich konnte jeder Wunsch erfüllt werden, worauf Müller-Nyland besonders stolz war. International wurden mehrere einfache Wasserfilteranlagen für den Jemen finanziert und gemeinsam mit dem RC Thannhausen an der Deckelschraubaktion zur Bekämpfung von Polio teilgenommen.

Abschließend dankte Müller-Nyland allen Clubmitgliedern für ihr Engagement während ihrer Präsidentschaft. Die neue Präsidentin Ildiko Sugar-Bunk ging kurz in ihrer Ansprache auf den Gründungsimpuls von Rotary ein: freundschaftliche Beziehungen knüpfen, hohe ethische Grundsätze pflegen, Anerkennung und Wertschätzung zeigen und die Bereitschaft, anderen zu helfen. Dazu wolle sie während ihrer Präsidentschaft die Beziehungen durch gemeinsame Aktivitäten mit den Clubs der Region vertiefen.(zg)

