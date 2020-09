16:20 Uhr

Dreckige Toilette am Westfriedhof: Stadt hat den Grund ausgemacht

Plus Der Zustand der öffentlichen Toilette am Krumbacher Westfriedhof sorgte kürzlich für Ärger. Nun hat die Stadt eine Vermutung, wer hinter den Verunreinigungen stecken könnte - und Schlüsse daraus gezogen.

Von Christoph Lotter

Meist passiert es im unpassendsten Moment: Man ist unterwegs und die Blase drückt. Plötzlich hat die Suche nach der nächsten Toilette oberste Priorität. Alles andere kann, nein, es muss warten – selbst wenn es auf dem Friedhof passiert. In etwa so ist es unserem Leser Andreas Fetsch aus Unterbleichen in diesem Sommer ergangen. Was er vor einer Beerdigung am Krumbacher Westfriedhof beim Gang auf die dortige öffentliche Toilette erblickte, hatte er allerdings nicht erwartet.

In einem „unfassbaren Zustand“ sei die Toilette gewesen, kritisierte Fetsch in einem Leserbrief in unserer Zeitung. Seine Worte fielen drastisch aus: „Es war ein grauenvoller Anblick: Der Raum unsauber und unhygienisch, die Toilettenschüssel versaut, herumliegendes nasses Toilettenpapier, fehlende Papierhandtücher, das Handwaschbecken verunreinigt.“ Es müsse keine teure Sanierung sein, schrieb Fetsch weiter, aber eine tägliche und gründliche Reinigung könne der Friedhofsbesucher erwarten.

Die öffentliche Toilette am Westfriedhof (links oben und rechts) ist im Gebäude der Aussegnungshalle (links unten) untergebracht und war zuletzt häufig verschmutzt. Deshalb ist sie nun nur noch eingeschränkt geöffnet. Mitarbeiter des Bauhofs sperren die Toilette abends ab und morgens wieder auf. Bild: Christoph Lotter

Das Thema beschäftigte anschließend sogar den Stadtrat. Mehrere Mitglieder des Gremiums hatten sich vor Ort selbst ein Bild gemacht. Hier muss etwas passieren, war der Konsens. Und das, obwohl die Toilette jeden Abend von einem externen Unternehmen gereinigt wird, wie Tobias Handel, Leiter des Hochbauamtes, auf Nachfrage bestätigt. Der Hund lag vermutlich woanders begraben, berichtet er: „Wir gehen davon aus, dass jemand die Toilette außerhalb der Öffnungszeiten des Friedhofs, also in der Nacht, verschmutzt hat.“ Und auf diese Vermutung hin hat die Stadt nun reagiert.

Toilette am Westfriedhof in Krumbach ist nur noch eingeschränkt geöffnet

Jeden Abend schließen Mitarbeiter des Bauhofs künftig die Toilette ab. Entriegelt wird das Schloss erst am nächsten Morgen wieder. Deshalb ist das öffentliche Klo am Westfriedhof montags bis donnerstags nur noch von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 11.30 Uhr geöffnet. „Seitdem hatten wir mit übermäßiger Verschmutzung keine Probleme mehr“, sagt Handel. Das Klo sei demnach wieder verhältnismäßig sauber. Dennoch beschäftigt das Thema die Stadt weiter. In der nächsten Sitzung des Bauauschusses soll Handel zufolge nochmals darüber gesprochen werden.

Am zweiten Krumbacher Friedhof, dem Ostfriedhof, habe es solche Probleme übrigens noch nie gegeben, berichtet Handel. Auch dort werde die Toilette jeden Abend von einem Unternehmen gereinigt – und in diesem Zustand sei sie in aller Regel auch am nächsten Morgen noch. Gleiches gilt wohl für die vielen anderen öffentlichen Klos in Krumbach, die sogenannten „netten Toiletten“. Diese hat die Stadt vor rund zehn Jahren in Zusammenarbeit mit Krumbacher Wirten eingeführt. Gegen eine kleine Finanzspritze vonseiten der Stadt stellen diese ihre Toiletten der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Menschen können dort kostenlos ihrem Bedürfnis nachgehen – auch in Zeiten des Coronavirus, berichtet Mathias Vogel vom Ordnungsamt: „Die netten Toiletten stehen nach wie vor uneingeschränkt zur Verfügung.“ Dort gelten die gleichen Hygiene-Auflagen wie im normalen Gaststättenbereich. Das bedeutet, bei einem Besuch der Toilette muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

In Krumbach gibt es insgesamt zehn kostenlose Toiletten

Eine „nette Toilette“ der ersten Stunde ist im Gasthof Diem zu finden. Für Inhaber Karl Diem bedeuten die pandemiebedingten Vorschriften jedoch einen Mehraufwand. Denn die Toiletten in seinem Gasthof müssen regelmäßig desinfiziert werden. Probleme hat er nach eigenen Angaben wegen der coronabedingten Hygieneauflagen zwar noch keine: „Ich hatte bislang noch keinen einzigen Gast ohne Maske.“ Und auch die Menschen, die nur die Toilette benutzen, hätten sich bislang alle an die Regeln gehalten. Hundert Prozent zufrieden ist der Gastronom mit der „netten Toilette“ in seinem Hotel trotzdem nicht, wie er zugibt: „Wir bekommen nur einen kleinen Obulus dafür. Das ist in meinen Augen schon etwas zu wenig. Aber die Stadt sträubt sich, uns mehr Geld zu geben.“

Nichtsdestotrotz gibt es in Krumbach nach Angaben der Stadt mittlerweile zehn „nette Toiletten“. Neben dem Gasthof Diem sind diese im Gasthof Munding, dem Bürgerhaus, dem Gasthof Falk, der Pizzeria Felice, dem Gasthof Traubenbräu, dem Café Zitherbäck, in den Gebäuden der Stadt, im Café Postkeller und am Bahnhof zu finden.

