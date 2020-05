vor 54 Min.

Drei Absauganlagen für Aletshausens Wehren

Alter Gemeinderat greift nochmals tief in den Säckel. Neugewählte Kommandanten von Winzer wurden bestätigt. Was sonst noch alles auf der letzten Tagesordnung behandelt wurde

Von Karl Kleiber

Bei der letzten Zusammenkunft des alten Gemeinderates im Sportheim des SC Aletshausen standen unter anderen Themen auch die Anschaffung von Absaug-anlagen für Feuerwehrautos zur Beratung an. Des Weiteren wurden die neu gewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Winzer, Franz Boneberger und Sebastian Strobel einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Der Bürgermeister erläuterte die aus feuerwehrtechnischen Gründen und vom Gesetzgeber vorgeschriebene notwendige Anschaffung für Absauganlagen für die Wehren Aletshausen, Haupeltshofen und Winzer. Grund ist auch, dass die Umkleidemöglichkeiten bei allen nicht in Extra-Räumen, sondern in den dortigen Unterstellhallen untergebracht seien und damit Vergiftungsgefahr bestehe. Es lagen zwei Angebote für solche Anlagen mit automatischer Schlauch-Abkopplung und Teleskopschienen bis ins Freie vor. Das günstigste lautete für Aletshausen 10700 Euro, Haupeltshofen 6850 Euro und Winzer 5700 Euro plus Mehrwertsteuer. Die Offerte umfasst Lieferung, Einbau mit Kernbohrungen. Die unterschiedlichen Preise basieren auf der Anzahl der Stellplätze, die ungleichen Räumlichkeiten und verschiedenen Fahrzeugtypen. Ohne Gegenstimme wurde das Angebot akzeptiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Winzer führte Anfang des Jahres ihre Haupt- und Dienstversammlung durch, bei der Neuwahlen im Mittelpunkt standen. Neuer Kommandant ist Frank Boneberger. Sebastian Strobel und Daniel Neugebauer wurden ihm als neue Stellvertreter zur Seite gestellt. Die monatliche Vergütung bleibt, laut Duscher, wie bisher. Vereinsvorsitzender ist Michael König. Die Räte bestätigten einstimmig die Wahlen.

Wie der Bürgermeister ausführte, bestehe eine staatliche Informationspflicht über die von der Gemeinde 2019 eingenommenen Spenden. Von der Firma Briechle erhielt man 600 Euro, von Rogg, Raiffeisenbank und Maschinenring je 300 Euro. Berthold Kögel stiftete 150 Euro. Die Räte genehmigten nachträglich die Zuwendungen.

In Winzer plant ein Bürger in einem Bauernhaus den Einbau von zwei zusätzlichen Wohnungen im Bereich der ehemaligen Stallungen. In Aletshausen will ein Bauherr einen Dachausbau für den Eigenbedarf sowie ein Lager für Hackschnitzel errichten. Ein weiterer plant eine Dachterrasse sowie die Herstellung eines Freisitzes. Allen Plänen wurde zugestimmt.

Für den Ausbau von 120 Metern eines Feldweges „Im Tobel“ von Gaismarkt lag ein Angebot vor. Dieses war Bürgermeister und Gemeinderat zu teuer. Duscher will noch weitere einholen.

Martin Veitleder war der Meinung, dass die gemeindliche Anschlagtafel in Aletshausen in desolatem Zustand sei und erneuert werden sollte.

Der Bürgermeister legte eine Übersicht über die aktuellen Schülerzahlen aus Aletshausen, Niederraunau und Krumbach der Grund- und Mittelschulen aus.

Weiter informierte er erfreut, dass seit März 2020 eine Änderung des Bahnübergang-Gesetzes in Kraft sei. Darin heißt es, es werden die Gemeinden bei der Finanzierung der Baumaßnahmen an Bahnübergängen entlastet, da der Bund diese Kosten übernehmen will. „Vielleicht müssen wir beim Ausbau der in der Gemeinde noch verbleibenden Bahnübergänge nichts bezahlen“, meinte Duscher optimistisch.

Die kürzlich durchgeführten Revisionsdienste der Schlagwerke und Kirchturmuhren in Aletshausen, Haupeltshofen und Winzer, deren Baulast bei der Gemeinde liege, habe 2000 Euro gekostet. Der Auftrag für die Sanierung der Leichenhalle in Aletshausen wurde vergeben.

Des Weiteren sind die Baum-Ersatzpflanzungen im Gemeindebereich abgeschlossen. An der Aletshausener Grotte wird noch eifrig gepflanzt und gearbeitet.

Themen folgen