vor 18 Min.

Drei Unfälle innerhalb von 40 Minuten im Landkreissüden

Gleich drei Unfälle innerhalb von 40 Minuten musste die Polizeiinspektion Krumbach am vergangenen Freitag aufnehmen: Was im Einzelnen passierte.

Von Annegret Döring

Um 15 Uhr krachte es das erste Mal in Krumbach an der großen Kreuzung Burgauer Straße/Am Weihergraben/Weiherweg. Laut Polizei war ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf der Burgauer Straße in Richtung Süden unterwegs. An oben genannter Kreuzung bog der Mann nach links in den Weiherweg ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw, den ein 57-Jähriger steuerte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im entstand Polizeiangaben zufolge ein Gesamtsachschaden von rund 4000 Euro.

Gespann streift Auto in Balzhausen

Um 15.35 Uhr erhielt die Polizei dann eine Meldung über einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in Balzhausen. Zu dieser Zeit war ein 47-jähriger Mann mit seinem VW mit Anhänger auf der Hauptstraße in Balzhausen in Richtung Norden unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Gespann immer weiter nach links über die Fahrbahnmitte, sodass ein entgegenkommenden Auto gestreift wurde. Diesen Pkw steuerte eine 27-jährige Frau. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von geschätzt rund 5000 Euro.

Vor Ampel in Krumbach dem Vordermann aufs Heck gebrummt

Fünf Minuten später, um 15.40 Uhr krachte es erneut in Krumbach: Diesmal war es ein Auffahrunfall. Laut Polizei fuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Mini auf der Raunauer Straße nach Süden. An der Kreuzung Raunauer Straße/Lexenrieder Weg musste vor der Ampel verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 49-jähriger Wagenlenker hatte laut Polizei zu wenig Sicherheitsabstand zu dem vorausfahrenden Mini eingehalten. Mit seinem Peugeot fuhr er dem Mini ins Heck. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf eine Höhe von rund 4000 Euro.

Einbrecher nimmt Flasche mit Münzgeld mit

Am Freitag musste sich die Polizei außerdem um einen Einbruch in Krumbach in der Brühlstraße kümmern. Laut ihrem Bericht brach ein Unbekannter in einem Mehrparteienhaus die Tür zur Wohnung eines 27-jährigen Mannes auf und entwendete ganz gezielt eine auf dem Wohnzimmerkästchen abgestellte Flasche mit Münzgeld sowie eine dort abgelegte Stofftasche ebenfalls mit Münzgeld. Alle anderen in der Wohnung befindlichen Wertsachen außer Acht gelassen. Ein direkter Nachbar des 27-Jährigen hatte an diesem Tag laut Polizei 8.30 Uhr morgens ein lautes Geräusch gehört, sich dabei aber nichts gedacht. Dieses laute Geräusch stammte vermutlich vom Aufbrechen oder Auftreten der Wohnungstüre. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 800 Euro; der an der Türe entstandene Sachschaden auf rund 100 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 entgegen.

