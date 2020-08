13:09 Uhr

Drei junge Männer schlagen in Balzhausen auf 18-Jährigen ein

Durch die Attacke wird der 18-Jährige so verletzt, dass er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wird. Welche Folgen dies für die drei Täter hat.

Am Sonntag, gegen 4 Uhr kam es in der Nähe eines Bauwagens in Balzhausen zu einem Körperverletzungsdelikt. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, schlugen drei junge Männer auf einen 18-jährigen ein. Der Auslöser für den Streit hierfür ist noch unbekannt. Der 18-jährige wurde, so die Polizei durch die Schläge so verletzt, dass er vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden musste. Die drei Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Aufgefahren:

Am Samstag, gegen 12.15 Uhr, kam es in der Raunauer Straße in Mindelzell zu einem Auffahrunfall. Ein 44-jähriger Pkw-Lenker bremste wegen eines ihm entgegenkommenden Traktors ab. Dies bemerkte der ihm nachfolgende 25-jährige Pkw-Lenker laut Polizei zu spät und fuhr auf den Pkw des 44-jährigen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. (zg)

Themen folgen