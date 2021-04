Dreister Dieb baut Katalysator aus Auto in Thannhausen aus

Wegen der wertvollen Metalle in Katalysatoren haben sich Kriminelle offenbar auf den Ausbau von Katalysatoren spezialisiert, meldet die Polizei. Wie hoch der Schaden im Thannhauser Fall ist.

Von einem dreisten Diebstahl in Thannhausen berichtet die Polizei. Demnach entwendete im Verlauf der vergangenen Tage ein Unbekannter einen Katalysator, der an einem Auto angebracht war. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer Kfz-Firma in der Carl-Zeiss-Straße. Zum Ausbau hatte der Täter laut Polizei eine Flex verwendet. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro. In letzter Zeit hat der Diebstahl von Katalysatoren wieder stark zugenommen, heißt es aus der Krumbacher Polizeiinspektion. In jedem Katalysator befinden sich die Edelmetalle Platin, Palladium und Rhodium. Die Preise dieser Rohstoffe sind in jüngster Zeit deutlich gestiegen, deshalb steigt jetzt offenbar auch die Zahl der Diebstähle wieder. Die Täter sind in der Regel darauf spezialisiert und können innerhalb von weniger als einer Minute einen Katalysator heraustrennen. (adö)