19:43 Uhr

Dreister Taschendiebstahl in Krumbach

Dreister Taschendiebstahl in Krumbach: Dies meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht (Symbolbild).

In einem Krumbacher Supermarkt wurde ein Geldbeutel aus einer Jackentasche entwendet.

Am Montag wurde in Krumbach zwischen 12 Uhr und 13.45 Uhr ein Geldbeutel aus einer Jackentasche entwendet. Der Diebstahl hat laut Polizei in einem Supermarkt in der Brühlstraße in Krumbach stattgefunden.

Der 75-jährige Geschädigte hat dann später den Geldbeutel, ohne Bargeld, auf dem Parkplatz des Supermarktes gefunden. Zeugen die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach (08282-9050) zu melden. (zg)

Themen Folgen