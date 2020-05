14:00 Uhr

Drexel öffnet Restaurant am Wasserschloss

Ab dem 20. Mai ist der Außenbereich vom "GenussReich by Drexel" geöffnet

Von Angelika Stalla

Am 20. Mai soll es losgehen im neuen Restaurant „GenussReich by Drexel“ am Wasserschloss in Krumbach. Allerdings darf zu diesem Zeitpunkt wegen der Maßnahmen zur Eindämmung von Corona nur der Außenbereich geöffnet haben, informiert Inhaber Hans Drexel. Innen fehle derzeit noch das I-Tüpfelchen. Aber das Besondere brauche eben Zeit. Lampen müssten noch aufgehängt werden und auch einige Bilder fehlten noch. „Wir bereiten alles vor und sind fast fertig“, ergänzt er. Außen sind die Schirme allerdings schon aufgestellt. Die Vorgaben seien im Moment noch ein wenig schwammig, sagt Drexel. Im Stammhaus in Edenhausen will Drexel ab Montag, 17 Uhr mit einem Warm-up den Biergarten öffnen. Richtig losgehen soll es dort allerdings auch erst am Mittwoch. Für das Restaurant und „Drexels Parkhotel am Schloss“ plant der Inhaber eine richtige Eröffnung und einen Tag der offenen Tür. Wann das sein wird, kann er jedoch jetzt nicht sagen. Das hänge von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ab. Denn eines ist gewiss: „Es soll ein Fest sein“, sagt er, mit Musik und allem Drumherum. (abi)

