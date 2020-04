vor 22 Min.

Drexels Krumbacher Parkhotel: Welche Auswirkungen die Corona-Krise hat

Was künftig Leben in das neue Haus bringt, wurde vor wenigen Tagen von zwei Monteuren auf der Südfassade angebracht: Die Namen „Drexels Parkhotel am Schloss“ und „GenussReich by Drexel“.

Plus Warum die erzwungene Schließung für Hans Drexel auch etwas Gutes hat. Welche Restarbeiten für das neue Hotel in Krumbach anstehen.

Von Hans Bosch

„Wir stehen in den Startlöchern und würden am liebsten morgen aufmachen, aber bis mindestens 19. April ist ja alles lahmgelegt.“ Auf diesen Nenner bringt Hans Drexel die derzeitige Situation seines neuen Vier-Sterne-Hauses „Drexels Parkhotel am Schloss“ in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße. Momentan erledigen Elektriker und Fußbodenleger noch Restarbeiten. Vor wenigen Tagen wurde auf der Südseite der offizielle Name des neuen städtebaulichen Akzents in der Karl-Mantel-Straße angebracht, der ergänzt wird mit dem Restaurant „GenussReich by Drexel“, das zum gleichen Zeitpunkt eröffnet werden soll.

Arbeiten mit Gelassenheit erledigen Klar ist dem Inhaber, dass gegenwärtig ohnedies beide Betriebe geschlossen wären und „jetzt können wir in Ruhe und mit Gelassenheit die noch notwendigen Arbeiten erledigen“, so Drexel. Die Zimmer in den oberen Stockwerken seien eingerichtet, die Rezeption zeigt sich in schmucker Ausstattung und im Restaurant sind schon die Tische gedeckt und warten auf die ersten Besucher. Wann dies möglich sein wird, darüber will der Bauherr nicht spekulieren. Sein Fazit: „Wir brauchen Geduld, bis sich die Lage entspannt.“ Bereits angeliefert sind die sechs großen Sonnenschirme, von denen zwei in der Karl-Mantel-Straße und vier entlang der Wasserspiele im Schlosshof stehen werden. Unter ihnen finden rund 80 Restaurantgäste an heißen Tagen optimale Bedingungen zum Wohlfühlen, wobei auf der Westseite die farbigen Fontänen und auf der Südseite der Blick auf das Treiben in der verkehrsberuhigten Straße für Abwechslung sorgen. Sitzt schon am Tisch des neuen Restaurants: Bauherr Hans Drexel. Bild: Hans Bosch Im Inneren des Restaurants entschieden sich die Architekten für eine „Mischung“ aus alten Balken, Rohre der Klimaanlage, sichtbarer Betondecke und moderner Theke, von der aus gleichfalls rund 80 Gäste bewirtet werden können. Geöffnet sein wird das Restaurant täglich von 11 bis 23 Uhr. Direktor des neuen Hotels und gleichzeitig Restaurantleiter ist Markus Müller, der bisher in einem Bad Wörishofer Fünf-Sterne-Haus verantwortlich zeichnete. Ihm zur Seite steht als Rezeptions- und Marketingchefin Ramona Bader; übrigens eine geborene Krumbacherin. Intensivpflege ist bereits in Betrieb Bereits seit Mitte November in Betrieb hat die „Kronenhof Intensivpflege“ mit Sitz in Kempten das Erdgeschoss im östlichen Parterre-Bereich des Hotelgebäudes. Es handelt sich um deren zweite Wohngruppe in Krumbach. Hausbesitzer Hans Drexel gibt zu verstehen, dass er über diesen Mieter sehr froh ist, der auf insgesamt 500 Quadratmetern knapp ein Dutzend Zimmer langfristig gemietet hat. Ein neues Hotel für Krumbach: Michael Eckert (Zimmerei Eckert, Burtenbach, Zweiter von links) sprach, flankiert von Mitarbeitern, den Richtspruch. Mit ihm freuten sich Hans Drexel (Mitte) und seine Lebensgefährtin Andrea Riedl. Bild: Peter Bauer Das Unternehmen betreibt im Allgäu, Mittelschwaben und angrenzendem Oberbayern mehrere solcher Wohn- und Pflegefilialen, in denen Palliativ-, Intensiv- und Beatmungspatienten eine spezielle Fachpflege, Behandlung und Ganztagsbetreuung erfahren. Bekanntlich betreibt Kronenhof bereits seit Sommer 2017 ein gleichartiges Wohnheim im fast benachbarten Haus der Gesundheit ebenfalls in der Karl-Mantel-Straße. Weitere Informationen zum neuen Krumbacher Hotel von Hans Drexel finden Sie hier: "Drexel's Parkhotel am Schloss": So sieht es im neuen Hotel aus Vor dem Hürbener Wasserschloss sprudelt jetzt das Wasser Neues Krumbacher Hotel: Hans Drexels Traum nimmt Gestalt an

