19:00 Uhr

"Drexel's Parkhotel am Schloss": So sieht es im neuen Hotel aus

Das neue Krumbacher „Parkhotel am Schloss“ nimmt Gestalt an. Im Hintergrund links das Hürbener Wasserschloss.

Plus „Drexel’s Parkhotel am Schloss“ steht vor der Fertigstellung. Was es alles bietet und wie die weitere Planung für das neue Hotel in Krumbach aussieht.

Von Peter Bauer

Hans Drexel schaut hinüber Richtung Hürbener Wasserschloss. „Das ist der Blick, den künftig viele Gäste bei uns genießen können“, sagt er. Sogar die Sauna gibt es künftig mit Schlossblick. Das Projekt „Drexel’s Parkhotel am Schloss“ in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße nimmt immer mehr konkrete Gestalt an. Hans Drexel hofft, dass das Vier-Sterne-Hotel Ende Oktober eröffnet werden kann, das Restaurant-Café eventuell bereits Mitte Oktober. Bereits zur Lichternacht am 2. Oktober soll es eine besondere Aktion geben.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Neuer Hoteldirektor ist Marcus Müller. Der aus Sonneberg/Thüringen stammende 33-Jährige war zuletzt vier Jahre Küchenchef im renommierten Steigenberger-Hotel in Bad Wörishofen. Seine Lehre als Koch absolvierte er in Coburg, sein weiteres Berufsleben führte ihn unter anderem nach München, Garmisch-Partenkirchen und auf Schloss Linderhof. Seine Frau stammt aus Krumbach und auch vor diesem Hintergrund freut sich Müller, im neuen Parkhotel eine so reizvolle Aufgabe übernehmen zu können. Dabei möchte er weiterhin auch im Küchenbereich präsent sein. Die Arbeiten in „Drexel´s Parkhotel am Schloss“ laufen auf Hochtouren: Unser Bild zeigt von links Hans Drexel, seine Lebensgefährtin Andrea Riedl und Hoteldirektor Marcus Müller. Bild: Peter Bauer Wie bereits mehrfach berichtet, werden im neuen Hotel 54 Zimmer und drei Suiten eingerichtet. Insgesamt sind rund 130 Betten vorgesehen. Das Restaurant-Café soll mit etwa 80 Sitzplätzen eingerichtet werden. Auf dem neu gestalteten Wasserschloss-Vorplatz wird es eine Außenbewirtung für rund 100 Besucher geben. Diese Bewirtung wird, wie Hans Drexel erläutert, prinzipiell ganzjährig angeboten. Wenn es dann beispielsweise im Februar einen angenehmen Sonnentag gibt, kann man auf dem Platz seinen Cappuccino oder Ähnliches genießen. Beim Angebot von Speisen und Getränken sollen regionale Produkte eine wichtige Rolle spielen. Der Name für den Restaurant-Café-Bereich ist inzwischen gefunden: Die Wahl fiel auf „Genuss Reich“. Täglich ab 8.30 Uhr wird in einem separaten Raum im ersten Stock mit Dachterrasse ein umfangreiches Frühstücksbüffet angeboten, ab 11 Uhr wird es einen Mittagslunch geben. Hotel in Krumbach: Zwei Studios mit Küchenzeile Als Direktor führt Müller künftig das Tagesgeschäft. Geschäftsführer sind weiterhin Hans Drexel und seine Lebensgefährtin Andrea Riedl. „Sie hat mit sehr viel Feingefühl die gesamte Inneneinrichtung ausgesucht“, freut sich Hans Drexel. So habe man auf einen Innenarchitekten verzichten können. Helle Töne sollen im gesamten Hotel dominieren und für die entsprechende Wohlfühl-Atmosphäre sorgen. Eingerichtet wird in dem Hotel ein eigenes großes Spielzimmer für Kinder. Drexel möchte seine Räumlichkeiten auch gerne für Hochzeiten und andere gesellschaftliche Anlässe anbieten. Mit einbezogen werden soll dabei auch Drexels Landgasthof in Edenhausen. Zwischen beiden Einrichtungen wird, so Drexel, ein Shuttlebus eingerichtet. Video: Hoteldirektor Marcus Müller zum Projekt "Parkhotel am Schloss": Unter den Zimmern gibt es auch zwei Studios mit Küchenzeile, gedacht insbesondere für Gäste, die länger bleiben. Denkbar ist, dass zu den zwei Studios noch drei hinzukommen. Für die Gäste stehen, wie Drexel und Müller berichten, auch Waschmaschinen zur Verfügung. Der Sauna- und Wellnessbereich kann auf Wunsch und Anmeldung auch von Interessenten genutzt werden, die nicht Hotelgäste sind. Der Eingang zum Restaurant-Café wird sich auf der Südseite des Gebäudes, der Zugang zum Hotel auf der Nordseite befinden. Wie bereits berichtet, stehen rund 60 Parkplätze im nördlichen Bereich zur Verfügung, von denen sich 40 auf dem hoteleigenen Grund befinden. Die Gästezimmer mit großformatigen, bis zum Boden reichenden Fenstern verteilen sich auf drei Obergeschosse. Mitgenutzt wird der Komplex von der Kronenhof-Intensivpflege GmbH mit Sitz in Kempten. Sie hat rund 600 Quadratmeter im östlichen Erdgeschoss angemietet. Sie betreibt in Schwaben insgesamt sechs ambulante Wohngemeinschaften, in denen intensivpflegebedürftige Menschen rund um die Uhr von etwa 130 speziell ausgebildeten Fachkräften betreut werden. 2017 kaufte Drexel das Laber-Gebäude In dem Gebäude, in dem jetzt Krumbachs neues Vier-Sterne-Hotel entsteht, befand sich lange das Kinderhaus Laber. Im Jahr 2017 kaufte der Edenhauser Unternehmer Hans Drexel das Laber-Gebäude, um mit dem neuen Hotel auch einen „Lebenstraum“ zu verwirklichen, wie er es immer wieder formuliert hat. „So eine Chance kriegst Du nur einmal im Leben“, sagte Drexel beim Richtfest vor einigen Monaten. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer ist sich sicher, das ähnlich wie Laber auch Drexel’s Parkhotel am Schloss in Krumbach zu einem „Begriff“ werde. Und zu dieser „Begriffsbildung“ wird wohl auch der besondere Blick vom Hotel auf das Wasserschloss beitragen. Weitere Informationen zum neuen Hotel in Krumbach finden Sie hier: Neues Krumbacher Hotel: Hans Drexels Traum nimmt Gestalt an Krumbachs neues Vier-Sterne-Hotel Neues Hotel in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße

Themen Folgen