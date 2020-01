vor 22 Min.

Dritte Museumsweihnacht in Kemnat

Die Oldtimerfreunde Kemnat-Mindeltal laden ein

Nach den großen Erfolgen der letztjährigen Museumsweihnachten laden die Oldtimerfreunde Kemnat-Mindeltal zur dritten Museumsweihnacht im „Museum im Dorf“ in Burtenbach-Kemnat, Bürgermeister-Faulbacher-Straße 11, ein. Am Sonntag, 5. Januar, um 13 Uhr öffnen sie das Museum und die Krippenausstellung. Ab 14 Uhr findet ein Schwäbischer Advent statt, der mit Heimatgedichten und Mundartsketchen von Maria Störk aus Beuren, sowie den Weisenbläsern des Musikverein Kemnat und einer Männergruppe des Kirchenchor Kemnat mit festlichen Chorälen gestaltet wird. Am Montag, 6. Januar, öffnet das Museum und die Krippenausstellung wiederum um 13 Uhr. Den Schwäbischen Adventsnachmittag ab 14 Uhr gestalten schwäbische Advent- und Weihnachtsgeschichten und Verse, sowie die Stubenmusik Held aus Thannhausen und der Ettringer Viergesang. Ebenfalls angesagt haben sich am Nachmittag die Sternsinger. Auch am Sonntag, 12. Januar, öffnet das Museum und die Krippenausstellung um 13 Uhr. Der Schwäbische Advent beginnt wiederum um 14 Uhr und wird von Waltraud Mair (bekannt als „Meichelböck´s Zenta“ aus Schwaben Weiß-Blau) mit Versen, Gedichten und lustigen Geschichten aus ihren eigenen Büchern umrahmt.

Die musikalische Gestaltung des Nachmittags übernimmt der Bocksberger Viergesang. Zum Ausklang der Museumsweihnacht öffnet das Museum und die Krippenausstellung am Sonntag, 19. Januar, nochmals um 13 Uhr für alle interessierten Besucher ihre Pforten. Es erwarten die Gäste über 20 heimatliche und orientalische Krippen, alter Christbaumschmuck, Vorführungen von Krippenschnitzern und Holzdrechslern und einiges mehr im Museum. Zudem wird ein Kinderprogramm angeboten, bei dem gebastelt, geschnitzt und Geschichten gehört werden können. Natürlich ist auch an allen Tagen für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. (zg)