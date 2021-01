13:48 Uhr

Drogen im Gepäck: Mann verstößt in Krumbach gegen Corona-Ausgangssperre

Die Polizei hat in Krumbach einen 29-Jährigen mit Drogen im Gepäck erwischt - und das mitten in der Nacht. Auf den Mann warten nun gleich mehrere Anzeigen.

Ein 29-Jähriger ist am Sonntag am Waldsportplatz in Krumbach von der Polizei mit Drogen erwischt worden. Wie die Beamten mitteilen, fiel einer Streife der Krumbacher Polizei gegen 0.50 Uhr, ein Pkw mit eingeschalter Beleuchtung auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs konnte ein 29-jähriger Mann festgestellt werden. Aus dem Fahrzeug heraus war deutlicher Marihuana-Geruch wahrzunehmen, heißt es in der Polizeimeldung.

Trotz Ausgangssperre: Mann ist nachts berauscht in Krumbach unterwegs

Bei einer Durchsuchung des Mannes und des Pkw fanden die Beamten ein Joint und eine geringe Menge Kokain, das der Mann offenbar ebenfalls konsumiert hatte. Beide illegalen Substanzen stellte die Polizei sicher. Den Mann erwarten nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung. (zg)

