vor 51 Min.

Drogeriemarkt Müller will in die Krumbacher Innenstadt umziehen

Die jetzigen Gebäude auf dem „Hirschbräu-Areal“ (links) sollen abgerissen werden. In eines der neuen Gebäude wird der Drogeriemarkt Müller einziehen. Erstmals wurde jetzt die Planung in einer öffentlichen Stadtratssitzung vorgestellt.

Plus Die Drogerie Müller möchte sich auf dem „Hirschbräu-Areal“ niederlassen. Wie die Planung für die Gebäude aussieht und warum es um die Höhe Diskussionen gibt.

Von Monika Leopold-Miller

Der Drogeriemarkt Müller möchte sich erweitern und in die Innenstadt von Krumbach umziehen. Auf dem Gelände der ehemaligen Hirschbrauerei (jetzt Scheppach) in der Schlachthausstraße sollen die jetzigen Gebäude abgerissen und durch mehrere neue Gebäude ersetzt werden. Dort will die Drogerie auf einer Fläche von rund 1400 Quadratmeter ihr Angebot ausbauen. Dies war in der jüngsten Sitzung des Krumbacher Stadtrats zu erfahren. Allgemein gab es im Stadtrat für das Vorhaben viel Zuspruch bis auf einen Knackpunkt: Ein Gebäude soll 24 Meter hoch werden.

