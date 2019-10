19.10.2019

Duna und Mikesch

Wo kann ein Boxer-Mix und der stattliche Kater ein Zuhause finden?

Für einen Boxer-Mix und einen richtig stattlichen Kater sucht das Tierheim Weißenhorn ein liebes neues Zuhause.

Duna (Boxer-Mix) Unsere Duna ist eine wilde Hummel und ein absoluter Kasper. Sie liebt Menschen, ist stubenrein und ruhig im Haus. Duna fährt auch gerne Auto. Ihr einziges Manko: bei Hundebegegnungen an der Leine zeigt sie sich nicht von ihrer allerbesten Seite. Aber sie besucht seit einigen Monaten die Hundeschule und ihr Gepöbel an der Leine hat sich sichtlich gebessert. Ihre Hundekumpels sucht sie sich selber raus. Wenn Kinder in der Familie sind, sollten diese im Teenageralter sein. Duna ist Leishmaniose positiv, aber ohne Symptome. Duna ist ca. 2015 geboren, gechippt, geimpft und kastriert. Wer hat noch ein Körbchen frei für unsere Herzensbrecherin?

Hallo, ich heiße Mikesch und bin ein stattlicher Kater. Anfangs bin ich zwar ein wenig schüchtern, aber das legt sich sehr schnell, wenn ich Sie erst einmal kennengelernt habe. Nun bin ich auf der Suche nach neuen Dosenöffnern, welche mich verwöhnen und mit denen ich abends nach meinen Streifzügen durch mein neues Revier auf dem Sofa gemeinsam chillen kann. Ich bin ca. 2017 geboren, gechippt, geimpft und kastriert. Ich bin so ein toller Kerl und hoffe, dass Sie mich bald besuchen kommen. (pm)

Ulmer Str. 31, 89264 Weißenhorn, Telefon: 07309/425282 (Direkt erreichbar von 13 bis 14 Uhr), Besuchszeiten Freitag, Samstag und Sonntag 14 bis 16 Uhr

Themen folgen