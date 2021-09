Ebershausen

vor 49 Min.

Fortschritte bei der Ortsplanung: In Waltenberg werden Baumöglichkeiten geschaffen

In Waltenberg sollen weitere Baumöglichkeiten entstehen.

Plus Die Ortsplanung Ebershausen wird vorangebracht. Der Gemeinderat hält an seiner ursprünglicher Planung fest.

Von Werner Glogger

Nach der Aufstellung eines Bebauungsplanes, der ein Gelände in der Ortsmitte von Waltenberg umfasst, beabsichtigt die Gemeinde Ebershausen im Rahmen der Ortsplanung jetzt durch die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung eine weitere Bebauung im Ortsteil zu ermöglichen. "Eine Einbeziehungssatzung beinhaltet, dass einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbezogen werden, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind", so die offizielle Beschreibung des Vorhabens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen