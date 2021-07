Gemeinderat Ebershausen diskutiert über die Wegesatzung

Welche Pflichten die Grundstücksbesitzer haben, ist genau geregelt. Sie sollen über das Mitteilungsblatt von Ebershausen informiert werden.

Neben vielen anderen Gesetzen und Vorschriften gibt es auch für die Reinhaltung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter eine eigene Verordnung. Im Rahmen einer Gesetzesänderung gab es auch eine Änderung in einem Abschnitt des "Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes" (BayStrWG). Der Gemeinderat beschäftigte sich deshalb in seiner Juni-Sitzung, die erstmals wieder in der alten Schule unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln stattfand, mit der Sachlage und brachte einen Neuerlass zur diesbezüglichen Satzung auf den Weg.

Bürgermeister Harald Lenz stellte in der Bildpräsentation den Inhalt der zwölf Punkte umfassenden Satzung vor und verwies auf einige Neuerungen. Demnach ermöglicht die Gesetzesänderung unter anderem den Gemeinden, "den Winterdienst für sonstige öffentliche Straßen, insbesondere beschränkt-öffentliche Wege, wie Fußgängerzonen, selbstständige Gehwege und selbstständige Geh- und Radwege", auf die Anlieger zu übertragen. Der Bayerische Gemeindetag empfiehlt, wegen der geänderten und damit neuen Rechtslage die Sicherungs- und Reinigungsverordnung neu zu erlassen. Er begründet den Neuerlass damit, dass die jetzige Fassung nach 20 Jahren Geltungsdauer im Dezember 2021 hinfällig sei und die Neufassung ebenso 20 Jahre, also bis 2041, gelten soll. Bei der Behandlung des Themas trat die Frage einiger Ratsmitglieder auf, ob denn jeder Grundstücksbesitzer über die in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften Bescheid wisse. Bei Wohnungsneubauten ergäbe sich für den Bauherrn oftmals eine andere Situation, wie sie bisher war. Deshalb sollte bei Baugenehmigungen zumindest auf die Verordnung hingewiesen werden, hieß es im Ratsgremium. Den Vorschlag, einmal jährlich im Mitteilungsblatt der Gemeinde auf wesentliche Punkte der Verordnung hinzuweisen, will Lenz aufgreifen. Den Neuerlass segnete das Gremium einstimmig ab.

Bauanträge Ein Bauvorhaben für den Neubau von zwei Doppelhäusern und vier Garagen an der Krumbacher Straße in Ebershausen liegt im unbeplanten Innenbereich, es fügt sich jedoch in die Umgebungsbebauung ein. Einer Genehmigung stand deshalb nichts im Wege. Desgleichen erhielt der geplante Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage im Baugebiet "Oberes Eichet" das gemeindliche Einvernehmen, nachdem die Bedingungen des dort gültigen Bebauungsplans erfüllt sind.