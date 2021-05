Ebershausen

vor 17 Min.

Sieben Schritte: So möchte Ebershausen die Jugendarbeit voranbringen

Skaten ist bei Jugendlichen beliebt. Doch in der Pandemie sind ihre Freizeitmöglichkeiten insgesamt sehr eingeschränkt. Was kann eine Gemeinde wie Ebershausen für Jugendliche tun? Das war jetzt Thema im Gemeinderat.

Plus Der Ebershauser Jugendbeauftragte Tobias Schlosser hat ein Konzept vorgelegt. Welche Schritte jetzt konkret geplant sind.

Von Werner Glogger

Durch die anhaltende Corona-Pandemie ist das Leben von Jugendlichen sehr eingeschränkt. Was kann eine Gemeinde wie Ebershausen für die Jugend in Ebershausen und seine Ortsteile tun? In Ebershausen sind jetzt "sieben Schritte" geplant.

