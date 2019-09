vor 35 Min.

Ebershausens Bürgermeister Herbert Kubicek feiert den 70. Geburtstag

Ebershausen gratuliert dem seit fast 30 Jahren an der Spitze der Gemeinde stehenden Herbert Kubicek mit großem Aufgebot.

Von Werner Glogger

Mit seiner Familie, Verwandten Vereinsmitgliedern und kommunalen Weggefährten feierte Bürgermeister Herbert Kubicek aus Ebershausen am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Den Auftakt zur Feier im Gasthaus Albrecht bildete ein Ständchen durch den Musikverein Ebershausen unter Leitung von Dirigentin Ingrid Mörz, in dessen Verlauf sie mit den beiden Vorsitzenden Andreas Baur und Thomas Reng als erste Gratulanten Glückwünsche und ein Präsent überreichten, worauf weitere Vereinsvertreter und Gäste folgten.

Zur Freude aller übernahm der Jubilar beim Ständchen mit sicherer Hand für ein Musikstück die Leitung, was durchaus seine Funktion als umsichtiger Bürgermeister symbolisierte.

Kubicek ist seit 1990 Bürgermeister in Ebershausen

Geboren am 1. September 1949 in Hasberg kam Herbert Kubicek mit seinen Eltern 1978 nach Ebershausen, engagierte sich von Anfang an im dörflichen Leben, was ihm schon früh große Sympathie bei den Bürgern einbrachte. So fand er schnell Freunde.

Nach neunjähriger Tätigkeit als Postbediensteter in München kam er zum Postamt in Krumbach und unterhielt einige Jahre die Poststelle Ebershausen/Seifertshofen. Bereits 1984 zog er in den Gemeinderat ein, erhielt schon nach sechsjährigen Zugehörigkeit bei der anstehenden Wahl im Jahr 1990 das Vertrauen der Wähler als Bürgermeister und übernahm das Amt von seinem Vorgänger Adolf Albrecht.

Seither leitet er mit großer Umsicht, Sachverstand und Weitblick die Gemeinde und brachte viele, mitunter bedeutende Projekte, darunter fünf neue Baugebiete, im Hauptort und den Ortsteilen Seifertshofen und Waltenberg zuwege.

Der Ebershauser Bürgermeister ist geschätzt für seine freundliche Art

Seine korrekte, freundliche und Ruhe ausstrahlende Art spiegeln sich im Gemeinderat, wo stets harmonisch aber konstruktiv Entscheidungen getroffen werden. Sehr geschätzt als kollegialer Mitstreiter ist Kubicek auch in den Gremien der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach, was Vorsitzende Gabriele Wohlhöfler und alle Gemeindechefs der Verwaltungsgemeinschaft durch ihre Referenz zum Ausdruck brachten. Mit dabei, die ehemaligen Kollegen, Altbürgermeister Erwin Haider, Waltenhausen, Urban Lecheler, Breitenthal und Hans Wiedemann, Aletshausen.

Führungsqualität verbunden mit Erhalt des Gedenkens an die Kriegsopfer, insbesondere aus seiner Gemeinde, beweist Kubicek schon seit 22 Jahren als erster Vorsitzender im Verein „Kameradschaft ehemaliger Soldaten Ebershausen/Seifertshofen“, erwähnte Stellvertreter Günther Rindle in seinen Glückwünschen und erinnerte an das großartige 120-jährige Gründungsjubiläum in diesem Jahr.

Nach der umfangreichen Gratulationscour dankte der Jubilar in bewegten Worten allen, die seinen Weg mit ihm gingen, ihn unterstützten und freute sich, dass er seinen runden Geburtstag mit einer so großen Gratulantenschar feiern dürfe.