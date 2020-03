16.03.2020

Edelmann erhält 95,5 Prozent

Großartiges Ergebnis ist Motivation

Nach 18 Jahren als Bürgermeisterin für die Gemeinde Wiesenbach engagiert, trat die nunmehr 64-jährige Ilse Thanopoulos bei der Kommunalwahl nicht mehr an. Ihr folgt nun Gilbert Edelmann, nominiert von den Wählergruppierungen „Unabhängige Wähler Wiesenbach“ und „Freie Wählergruppe Wiesenbach“. Mit 95,5 Prozent erzielte Edelmann ein so großartiges Ergebnis, wie er es nie erwartet hätte. Er könne es noch gar nicht richtig realisieren, sagte er. Mit seiner künftigen Arbeit möchte er die Zustimmung und das Vertrauen, das ihm bei der Wahl entgegengebracht wurde, den Bürgerinnen und Bürgern „zurückzahlen“. Edelmanns großer Wunsch ist es, dass im neuen Gemeinderat eine konstruktive und harmonische Stimmung vorherrscht. Nur so könne, meint er, die Gemeinde in Zukunft positiv weiterentwickelt werden. (neu)

