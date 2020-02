20.02.2020

Edelmann will Breitbandausbau forcieren

Fünf Fragen an die Bürgermeisterkandidaten. Was Gilbert Edelmann in Wiesenbach wichtig ist

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Kreis zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten möchten wir in den kommenden Tagen im Rahmen einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vorstellen. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. Heute beginnen wir mit Gilbert Edelmann. Er möchte in Wiesenbach die Nachfolge von Ilse Thanopoulos antreten, die nicht mehr kandidiert.

Warum sollen Sie die Bürger wählen?

Edelmann: Ich bin ein Wiesenbacher Eigengewächs, habe mich stets für die Gemeinde eingebracht und habe durch meinen beruflichen Werdegang, meiner Meinung nach, gute Voraussetzungen für das Amt des Bürgermeisters.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als erstes angehen?

Edelmann: Neben neuen Projekten ist mir wichtig, dass angefangene Projekte auch finalisiert werden. Ein großes, neues Thema ist in Wiesenbach sicherlich das Thema Breitbandausbau.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Edelmann: Wenn man zu sehr im Detail diskutiert und das Große Ganze aus dem Blick verliert. Das verlängert Sitzungen unnötig und bringt wenig Mehrwert.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Edelmann: Ich gehe sehr gerne mit meiner Familie im angrenzenden Staatswald spazieren.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Edelmann: Barack Obama. Ich war zu der Zeit, als er gewählt wurde, in den USA im Auslandsstudium und das bewegt mich noch heute.

